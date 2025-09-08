Lassúnak érzed a reggelt? Mi segítünk felpörgetni a dolgokat!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

Amikor a puliszka, a belga sör és a nemzetközi polgármesterek összegyűlnek Deszken – galériával, videóval

A kisteleki vásár forgatagában színes tollú madarak lopták el a show-t – galériával, videóval

Háromszáz autó randevúzott Maroslelén, de egy ritka darabra mindenki felfigyelt – galériával, videóval

100 karmester közül választották ki a legjobbakat – egyikük a Szegedi Szimfonikusokat vezényli majd – galériával

Drónfelvétel bizonyítja, milyen kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén

Kiderült, mi okozhatta a lisszaboni tragédiát

Napi infó

Időjárás

Sok napsütés várható, de időnként gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen. Északkelet felé helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat. A hőmérséklet körülbelül 30 fokig emelkedik.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 km között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

Élénk forgalommal indul a hétfő reggel. Sok az autó a Sándorfalvi, Szőregi, Dorozsmai és Szabadkai úton is. A hidakon már most is elég nehéz az átjutás. A belvárosban több helyen is folynak még a munkálatok, ahol korlátozások is vannak érvényben, érdemes ezeket a területeket elkerülni. Még nagyobb torlódásra lehet számítani az iskolakezdés időszakában. Vezessenek körültekintően és óvatosan.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 97 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 24 Celsius-fok, Csongrádnál -153 centiméter, Mindszentnél -19 centiméter.