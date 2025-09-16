Minden olyat összegyűjtöttünk, amire csak szüksége lehet

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfő:

Napi infó

Időjárás

Reggel még sok helyen lehet napsütés, de egy érkező hidegfront miatt északon, északnyugaton már ekkor megjelenhet az eső, zápor, néhol zivatar. A front napközben délkelet felé vonul, így egyre többfelé számíthatunk csapadékra, majd késő délután észak felől ismét felszakadozik a felhőzet. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A minimumok 11–17, a maximumok 16 és 29 fok között alakulnak, északnyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idő várható.

Közlekedés

Szeged: Folyamatosan erősödik a forgalom a városban és a bevezető utakon is. A hidakon csak lépésben tudnak haladni az autók. A mai naptól indul az Európai mobilitási hét (Autómentes nap), ami azt jelenti hogy a tömegközlekedési járműveken egy érvényes forgalmi engedéllyel két felnőtt és három gyermek ingyen utazhat.

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. Ma és holnap a Röszke felé tartó oldalt érinti a korlátozás, csütörtökön és pénteken pedig a Budapest felé tartó irányt.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.