Mai évfordulók
2 órája

Minden olyat összegyűjtöttünk, amire csak szüksége lehet

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfő:

  • Eladóvá vált Hódmezővásárhely egyik legkülönlegesebb szállodája – a tulajdonos elárulta, miért zárt be és mennyiért adná
  • Aldi akció: ezekben az üzletekben maradt még zsákmány fillérekért
  • Szakértő szerint így tudják becsapni a gyanútlan vevőket ingatlanvásárlás során
  • Nem lesz internet Szeged több részén sem, ez az oka
  • Ufóhívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra
  • A magyarok nagy többsége elutasítja a Tisza Párt megszorító terveit

Napi infó

Időjárás

Reggel még sok helyen lehet napsütés, de egy érkező hidegfront miatt északon, északnyugaton már ekkor megjelenhet az eső, zápor, néhol zivatar. A front napközben délkelet felé vonul, így egyre többfelé számíthatunk csapadékra, majd késő délután észak felől ismét felszakadozik a felhőzet. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A minimumok 11–17, a maximumok 16 és 29 fok között alakulnak, északnyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idő várható.

Közlekedés

Szeged: Folyamatosan erősödik a forgalom a városban és a bevezető utakon is. A hidakon csak lépésben tudnak haladni az autók. A mai naptól indul az Európai mobilitási hét (Autómentes nap), ami azt jelenti hogy a tömegközlekedési járműveken egy érvényes forgalmi engedéllyel két felnőtt és három gyermek ingyen utazhat. 

Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. Ma és holnap a Röszke felé tartó oldalt érinti a korlátozás, csütörtökön és pénteken pedig a Budapest felé tartó irányt. 
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 

Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér átereszét. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel Kunszentmárton felé lehet. 

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 104 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 22,9 Celsius-fok, Csongrádnál - 144 centiméter, Mindszentnél - 11 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

