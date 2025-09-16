2 órája
Minden olyat összegyűjtöttünk, amire csak szüksége lehet
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink hétfő:
- Eladóvá vált Hódmezővásárhely egyik legkülönlegesebb szállodája – a tulajdonos elárulta, miért zárt be és mennyiért adná
- Aldi akció: ezekben az üzletekben maradt még zsákmány fillérekért
- Szakértő szerint így tudják becsapni a gyanútlan vevőket ingatlanvásárlás során
- Nem lesz internet Szeged több részén sem, ez az oka
- Ufóhívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra
- A magyarok nagy többsége elutasítja a Tisza Párt megszorító terveit
Napi infó
Időjárás
Reggel még sok helyen lehet napsütés, de egy érkező hidegfront miatt északon, északnyugaton már ekkor megjelenhet az eső, zápor, néhol zivatar. A front napközben délkelet felé vonul, így egyre többfelé számíthatunk csapadékra, majd késő délután észak felől ismét felszakadozik a felhőzet. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A minimumok 11–17, a maximumok 16 és 29 fok között alakulnak, északnyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idő várható.
Közlekedés
Szeged: Folyamatosan erősödik a forgalom a városban és a bevezető utakon is. A hidakon csak lépésben tudnak haladni az autók. A mai naptól indul az Európai mobilitási hét (Autómentes nap), ami azt jelenti hogy a tömegközlekedési járműveken egy érvényes forgalmi engedéllyel két felnőtt és három gyermek ingyen utazhat.
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. Ma és holnap a Röszke felé tartó oldalt érinti a korlátozás, csütörtökön és pénteken pedig a Budapest felé tartó irányt.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér átereszét. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel Kunszentmárton felé lehet.
Programok Csongrád-Csanádban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 104 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 22,9 Celsius-fok, Csongrádnál - 144 centiméter, Mindszentnél - 11 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály