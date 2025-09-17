Szerdai infókosár, minden egy helyen

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink kedden:

Napi infó

Időjárás

Közlekedés

Szeged: Folyamatosan erősödő forgalomra lehet számítani ma is a városban és a bevezető utakon is. A hidakon és környékén is lassú a haladás.

Torlódás várható a felújítási munkálatok környékén , a régi 5-ös úton, a Dózsa utcában, a Hajnóczy utcában és a Gogol utcában is. Tegnap indult az Európai mobilitási hét (Autómentes nap), ami azt jelenti hogy a tömegközlekedési járműveken egy érvényes forgalmi engedéllyel két felnőtt és három gyermek ingyen utazhat.

Az M5-ös autópályán,

- Hídmosás miatt a belső sávot zárják le 45-ös km-től a 35-ös km-ig mozgó terelés mellett haladva, valamint távolabb a 22-es és a 17-es km között Budapest irányába.

- Kaszálás miatt mindkét irányban lezárják a belső sávot. Budapest irányába a 73-as km-től indulnak és egészen a 43-as km-ig haladnak, majd az ellenkező oldalon a 68-as és a 73-as km között fognak dolgozni.

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. Ma és holnap a Röszke felé tartó oldalt érinti a korlátozás, csütörtökön és pénteken pedig a Budapest felé tartó irányt.

- Portáltábla építés miatt Kecskemét térségében, az M44-es autóúti csomópont után, Röszke irányába, a 76-os km-nél a külső sávot lezárják reggel 8 és délután 4 óra között.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad – írja az Útinform.