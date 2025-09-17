szeptember 17., szerda

Napi infó

2 órája

Szerdai infókosár, minden egy helyen

Címkék#Napi infó#program#információk

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink kedden:

  • Túlélte a háborút, a pandémiát és a migrációt, most mégis bezár az ikonikus fogadó
  • Gazdátlan állatpár vette birtokba a vasútállomást, befogásuk komoly kihívást jelenthet
  • Döbbenetes képsorok, több száz sérült: így nézett ki a röszkei csata
  • Luigi három napot töltött Velencében Kozsó volt feleségével, romantikus videó lett az eredménye
  • Elhunyt Robert Redford
  • A Tisza Párt gyengült a nyáron, a Fidesz stabilan vezet

Napi infó

Időjárás

 

Közlekedés

Szeged: Folyamatosan erősödő  forgalomra lehet számítani ma is a városban és a bevezető utakon is.  A hidakon és környékén is lassú a haladás.
Torlódás várható a felújítási munkálatok környékén , a régi 5-ös úton, a Dózsa utcában, a Hajnóczy utcában és a Gogol utcában is. Tegnap  indult az Európai mobilitási hét (Autómentes nap), ami azt jelenti hogy a tömegközlekedési járműveken egy érvényes forgalmi engedéllyel két felnőtt és három gyermek ingyen utazhat. 
Az M5-ös autópályán,
- Hídmosás miatt a belső sávot zárják le 45-ös km-től a 35-ös km-ig mozgó terelés mellett haladva, valamint távolabb a 22-es és a 17-es km között Budapest irányába.
- Kaszálás miatt mindkét irányban lezárják a belső sávot. Budapest irányába a 73-as km-től indulnak és egészen a 43-as km-ig haladnak, majd az ellenkező oldalon a 68-as és a 73-as km között fognak dolgozni.
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. Ma és holnap a Röszke felé tartó oldalt érinti a korlátozás, csütörtökön és pénteken pedig a Budapest felé tartó irányt.
- Portáltábla építés miatt Kecskemét térségében, az M44-es autóúti csomópont után, Röszke irányába, a 76-os km-nél a külső sávot lezárják reggel 8 és délután 4 óra között.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad – írja az Útinform.

Az M43-as autópályán,
- az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Makó és Szeged között burkolati jeleket festenek. Az 34-es és a 10-es km között a külső sávot szakaszosan lezárták.
- szintén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Maroslele és Szeged között a burkolatot tisztítják, ezért a 25-ös km-től a 15-ös km-ig, mozgó terelés mellett a belső sávot zárva tartják. 

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 105 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 22,7 Celsius-fok, Csongrádnál -127 centiméter, Mindszentnél -4 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

