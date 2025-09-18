Induljon jól a reggel, mi adjuk hozzá az alapot!

2 órája
Legfontosabb híreink szerdán:
- Rejtélyes Tesla-sofőr tűnt fel a szegedi buszmegállókban, meglepő kérdést tesz fel a várakozóknak
- Most jött a hír, a polgármester döntött: kínai munkások százai költözhetnek Algyőre
- Folyamatos vitákat szül a családos parkoló: utánajártunk, kinek van joga használni
- Korda György üzent a Pick Szeged kézilabdázójának
- Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatta le
- Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt
Napi infó
Időjárás
Csütörtökön is derűs, gyengén felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkülhet, főként a Dunántúl keleti részén, valamint az északi, északkeleti tájakon. A hajnali párásság, ködfoltok feloszlása után ismét sok napsütés vár ránk, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. Csütörtökön és pénteken Budapest felé tartó oldalt érinti a korlátozás.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az M43-as autópályán, szintén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Maroslele és Szeged között a burkolatot tisztítják, ezért a 25-ös km-től a 15-ös km-ig, mozgó terelés mellett a belső sávot zárva tartják.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 118 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 22,2 Celsius-fok, Csongrádnál - 81 centiméter, Mindszentnél 24 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály