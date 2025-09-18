Induljon jól a reggel, mi adjuk hozzá az alapot!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

Rejtélyes Tesla-sofőr tűnt fel a szegedi buszmegállókban, meglepő kérdést tesz fel a várakozóknak

Most jött a hír, a polgármester döntött: kínai munkások százai költözhetnek Algyőre

Folyamatos vitákat szül a családos parkoló: utánajártunk, kinek van joga használni

Korda György üzent a Pick Szeged kézilabdázójának

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatta le

Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt

Napi infó

Időjárás

Csütörtökön is derűs, gyengén felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkülhet, főként a Dunántúl keleti részén, valamint az északi, északkeleti tájakon. A hajnali párásság, ködfoltok feloszlása után ismét sok napsütés vár ránk, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. Csütörtökön és pénteken Budapest felé tartó oldalt érinti a korlátozás.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az M43-as autópályán, szintén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Maroslele és Szeged között a burkolatot tisztítják, ezért a 25-ös km-től a 15-ös km-ig, mozgó terelés mellett a belső sávot zárva tartják.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 118 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 22,2 Celsius-fok, Csongrádnál - 81 centiméter, Mindszentnél 24 centiméter.