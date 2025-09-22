Új hét, új remények! Minden infót a kezedbe adunk

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Bangó Margit dedikált bakelitje is felbukkant a Mars téri használtcikk-börzén – galériával

Hátborzongató urbex-kaland a belvárostól karnyújtásnyira: bejártuk a rejtett szellemvárost – galériával, videóval

Botrány a Megasztárban: szegedi autogramgyűjtő borította ki a zsűrit, Curtis lehülyézte, Tóth Gabi megijedt – videóval

Leégett a makói söröző, de a romok hamar megteltek élettel – galériával

Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról

Gyertyagyújtás és ima Charlie Kirk emlékére a Szent István Bazilikánál

Időjárás

Szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Szeged: Erősen indul a hét közlekedés terén, tömött sorokban tartanak Szeged felé az autók. Már a Makai, Bajai és a Dorozsmai úton is lassú haladásra számíthatunk. A városba érve, torlódik a Kossuth és a József Attila sgt. forgalma, lépésben járható a Felső Tisza-part valamint a Tisza Lajos krt. végig nehézkes. A Dugonics téri körforgalom minden irányból szinte áll, de ugyanez a helyzet a Csillag téren is.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 111 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 21,4 Celsius-fok, Csongrádnál - 82 centiméter, Mindszentnél 21 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).