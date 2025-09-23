szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+31
+17
Napi infó

1 órája

Összeszedtük a nap legfontosabb információit

Címkék#Napi infó#program#információk

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfőn:

  • A magyar konyha titkos fegyvere, ami egyszerre erősíti a csontokat és támogatja az idegrendszert
  • Jobb, ha tudja: ezekhez a járművekhez is kötelező a jogosítvány, az egyik kifejezetten meglepő
  • A nyárbúcsú legnagyobb bulija: ilyen volt a '25-ös szegedi Bor Tér – galériával
  • „Gyakoriak a késések és a gyalogosok sincsenek biztonságban” – a szegediek megreformálnák a kaotikus tömegközlekedést
  • Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza Párt
  • Így aprítsa fel a fokhagymát, hogy a legtöbbet hozhassa ki az ízéből

Napi infó

Időjárás

Az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,
- napi fenntartási munkák keretében a műszaki átjárókat takarítják a Röszke felé vezető oldalon, Ócsa és Újhartyán, a 31-es és a 42-es km között. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot elkerítik a forgalom elől.
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág) 
- Kecskemét térségében új terelés kiépítését kezdik meg a 83-as és a 89-es km között. A nap folyamán a főváros felé vezető oldalon dolgoznak, a forgalmat délutánra (16.00-ra) sávelhúzással a leálló és külső sávra terelik. A kiépítés ideje alatt csak egy sáv járható, torlódásra számítsanak.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom. 
- a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 104-es km-től a belső elválasztó sövényt vágják, a belső sávban haladnak a munkagépek mozgó tereléssel. (6.30-tól 17.45-ig)
- Röszke felé Kistelek és Szatymaz, a 136-os és a 150-es km között fenntartási munkákat végeznek, a belső sávban haladnak a munkagépek mozgó tereléssel. (7.45-től 14.45-ig)

Az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Maroslele és Szeged között a járművekből kidobált szemetet szedik össze, mozgó tereléssel a belső sávot zárják a 21-es és a 15-ös km között.
Szeged: Sűrű forgalomra és torlódásra lehet számítani már a reggeli órákban is. A hidakon, bevezető utakon, sugárutakon és körutakon elég sok az autó. A Mars téren nehéz az áthaladás. A Dózsa utcában még folynak a munkálatok.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél  centiméter, a víz hőmérséklete pedig  Celsius-fok, Csongrádnál  centiméter, Mindszentnél  centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

