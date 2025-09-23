Összeszedtük a nap legfontosabb információit

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfőn:

Napi infó

Időjárás

Az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- napi fenntartási munkák keretében a műszaki átjárókat takarítják a Röszke felé vezető oldalon, Ócsa és Újhartyán, a 31-es és a 42-es km között. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot elkerítik a forgalom elől.

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág)

- Kecskemét térségében új terelés kiépítését kezdik meg a 83-as és a 89-es km között. A nap folyamán a főváros felé vezető oldalon dolgoznak, a forgalmat délutánra (16.00-ra) sávelhúzással a leálló és külső sávra terelik. A kiépítés ideje alatt csak egy sáv járható, torlódásra számítsanak.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 104-es km-től a belső elválasztó sövényt vágják, a belső sávban haladnak a munkagépek mozgó tereléssel. (6.30-tól 17.45-ig)

- Röszke felé Kistelek és Szatymaz, a 136-os és a 150-es km között fenntartási munkákat végeznek, a belső sávban haladnak a munkagépek mozgó tereléssel. (7.45-től 14.45-ig)