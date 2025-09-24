Ma ne kezd el a napod ezek az infók nélkül

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink kedden:

Folytatódott Koncz Judit rejtélyes halálának tárgyalása, döntés született a vádlottal kapcsolatban

Hegesztés vezethetett a szegedi üdülőövezet halálos tüzéhez – galériával

Egy apró szegedi étterem nagy diadala: az ország legjobbjai közé került

Durva parkolási vita fajult tettlegességig Szegeden

Íme, a Tisza Párt valódi nyugdíjas programja

Mutatunk néhány házi praktikát, amivel távol tarthatja a poloskákat az otthonától

Időjárás

Erősen felhős időre számíthatunk, és főleg késő délutántól várható délnyugat felől eső, záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megerősödik. 14 és 24 fok között alakulhat a hőmérséklet. Reggel délnyugaton ködfoltok is lehetnek.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- az M0-s autóút közelében ma javítják a burkolatot. A Röszke felé autózókat a 22-es és a 23-as km között a belső sávba terelik, ami torlódást okozhat.

- napi fenntartási munkák keretében a műszaki átjárókat takarítják a Röszke felé vezető oldalon, Ócsa és Újhartyán, a 34-es és az 50-es km között. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot elkerítik a forgalom elől.

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében új terelés kiépítésén dolgoznak. A nap folyamán Röszke irányába, a 83-as, illetve a 86-os km-nél is a műszaki átjárókat bontják. A terelést a 81-es és a 87-es km között fogják kiépíteni. A sávlezárások miatt ma Röszke felé várható fennakadás, torlódás.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 100-104-es km-ek között a belső elválasztó sövényt vágják, emiatt a belső sávot mozgó tereléssel munkagépek foglalják el.

- Röszke felé Kistelek és Szatymaz, a 145-ös és a 160-es km között fenntartási munkákat végeznek, a belső sávot szakaszosan lezárják.