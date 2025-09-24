2 órája
Ma ne kezd el a napod ezek az infók nélkül
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink kedden:
- Folytatódott Koncz Judit rejtélyes halálának tárgyalása, döntés született a vádlottal kapcsolatban
- Hegesztés vezethetett a szegedi üdülőövezet halálos tüzéhez – galériával
- Egy apró szegedi étterem nagy diadala: az ország legjobbjai közé került
- Durva parkolási vita fajult tettlegességig Szegeden
- Íme, a Tisza Párt valódi nyugdíjas programja
- Mutatunk néhány házi praktikát, amivel távol tarthatja a poloskákat az otthonától
Napi infó
Időjárás
Erősen felhős időre számíthatunk, és főleg késő délutántól várható délnyugat felől eső, záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megerősödik. 14 és 24 fok között alakulhat a hőmérséklet. Reggel délnyugaton ködfoltok is lehetnek.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- az M0-s autóút közelében ma javítják a burkolatot. A Röszke felé autózókat a 22-es és a 23-as km között a belső sávba terelik, ami torlódást okozhat.
- napi fenntartási munkák keretében a műszaki átjárókat takarítják a Röszke felé vezető oldalon, Ócsa és Újhartyán, a 34-es és az 50-es km között. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot elkerítik a forgalom elől.
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében új terelés kiépítésén dolgoznak. A nap folyamán Röszke irányába, a 83-as, illetve a 86-os km-nél is a műszaki átjárókat bontják. A terelést a 81-es és a 87-es km között fogják kiépíteni. A sávlezárások miatt ma Röszke felé várható fennakadás, torlódás.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 100-104-es km-ek között a belső elválasztó sövényt vágják, emiatt a belső sávot mozgó tereléssel munkagépek foglalják el.
- Röszke felé Kistelek és Szatymaz, a 145-ös és a 160-es km között fenntartási munkákat végeznek, a belső sávot szakaszosan lezárják.
Az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Maroslele és Szeged között a járművekből kidobált szemetet szedik össze, mozgó tereléssel a belső sávot zárják a 19-es és a 15-ös km között.
Szeged: Erős forgalomra és az iskolakezdés idején még nagyobb forgalomra lehet számítani. A Széksósi, Makai, Bajai úton valamint a 47-esen már most is sok az autó. Torlódásra lehet még számítani a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos sgt. , illetve a Tarjáni csomópontokon , a hidak és környékén is lassú a haladás. A még meglévő felújítási munkálatoknál továbbra is nehezebb a közlekedés , a régi 5-ös úton, a Dózsa utca , Hajnóczy utca és a Gogol utcában. Folytatódnak a fokozott rendőri ellenőrzések országszerte, különös tekintettel a vezetés közbeni mobiltelefon használatra, de több helyen szondáztatnak is. A Tisza Lajos körút és a Nagy Jenő utca sarkán autó és busz koccant.
Programok Csongrád-Csanádban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 106 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 21,3 Celsius-fok, Csongrádnál -105 centiméter, Mindszentnél 7 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály