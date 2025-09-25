Közlekedés, programok, vízállás: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink szerdán:

Napi infó

Időjárás

Borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Ócsa és Újhartyán között üzemeltetési munkákat végeznek, a 34-es és a 43-as km között a belső sávot zárják le.

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét elkerülő szakaszán, a 83-as és a 87-es km között mindkét oldalon karbantartási munkákat végeznek, forgalomkorlátozásra kell számítani.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Szeged: Erős forgalommal indul a csütörtök, az eső miatt még többen vették elő az autókat, ezért egyre hosszabb a kocsi sor a bevezető utakon. A lámpás körforgalomnál minden irányból torlódnak a járművek, csak több lámpaváltásra lehet elhagyni a kereszteződést. A körutakon is sok az autó, különösen a Budapesti körút Csillag tér felőli végén és a Párizsi körút Mars téri szakaszán. A Tisza Lajos körút is bedugult az Anna kút és a klinikák között. Újszeged felől sem könnyű ma reggel a bejutás a Belvárosi hídon nagyon lassan a Bertalanon egy kicsit tempósabban lehet haladni.