Szabályszegés

2 órája

Te is így használod a nappali menetfényt? Akkor komoly pénzbüntetés várhat rád

A KRESZ szerint tilos, ha a nappali menetfényt csak egy fényszóró biztosítja – ennek komoly bírság lehet a következménye.

Kis Zoltán

Mi fán terem a nappali menetfény? Ma már minden új autóban kötelező a motor beindításával automatikusan működő nappali menetfény. Ennek ellenére sok járművet látni az utakon, amelyeknél csak az egyik első lámpa ég. Felmerül a kérdés: mennyire szabályos ez, és mennyire biztonságos?

nappali menetfény helyes használata
KRESZ szerint nem megengedett, ha a nappali menetfényt csak egy fényszóró biztosítja. Illusztráció: Shutterstock

A megfelelő nappali menetfény használata elősegíti a balesetmentes közlekedést

A megfelelő világítás nemcsak a szabályok betartása miatt fontos, hanem a balesetek megelőzésében is kulcsszerepet játszik. A Police.hu szerint számtalan karambol elkerülhető lenne, ha korlátozott látási viszonyok között a sofőrök mindig a kötelezően előírt tompított fényszórót használnák, amely előre és hátrafelé is biztosítja a jármű láthatóságát.

A KRESZ 44. § (1) kimondja: a forgalomban részt vevő járművet éjszaka és rossz látási viszonyok között ki kell világítani.

Lakott területen kívül fokozott figyelem szükséges 

Sokan még nappali szürkületben vagy ködben is csak a nappali menetfényt használják, amely kizárólag előrefelé ad világítást. Ez azonban veszélyes, mert a jármű hátulról szinte láthatatlan marad.

A KRESZ 44. § (8) alapján lakott területen kívül a gépkocsit nappali menetjelzővel vagy tompított fényszóróval nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

Megelőzés mindenek előtt 

Indulás előtt érdemes ellenőrizni a világító- és fényjelző berendezéseket. Az izzók fényereje több év használat után akár a felére is csökkenhet, és ha egy izzó kiég, azonnali cserére van szükség. Az utazás során a szennyeződés és a sár szintén ronthatja a fényerőt, ezért a rendszeres tisztítás és karbantartás elengedhetetlen.

Ha a világítás egyik oldalon nem működik, az nemcsak a balesetveszélyt növeli, hanem komoly bírságot is vonhat maga után. A Haon szerint a hatóság akár több tízezer forintos büntetést is kiszabhat – írja a Haon

A világítás mellett a jobbkéz-szabály is problémás 

Nemcsak a lámpahasználat, hanem az alapvető közlekedési szabályok betartása is sok sofőrnek gondot jelent. A jobbkéz-szabály az első szabályok egyike, amit a tanulóvezetők elsajátítanak, mégis sokszor okoz bizonytalanságot.

Sándor Zsuzsa szegedi gépjárművezető-oktató szerint a városban gyakran kell alkalmazni, hiszen számos utcában ez az elsődleges szabály, de a sofőrök közül sokan a mai napig nem ismerik fel és nem alkalmazzák helyesen.

 

