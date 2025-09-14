szeptember 14., vasárnap

2 órája

Csodagyümölcs, amit kevesen ismernek, pedig rengeteg betegség ellen védhet

Kevesen tudják, hogy ez a jellegzetes őszi gyümölcs igazi vitamin- és ásványianyag-bomba. A naspolya nemcsak immunrendszerünket erősíti, hanem kutatások szerint a szív- és egyes rákos megbetegedések kockázatát is csökkentheti.

Maszlag Edina

Bár ősz végére érik be, a naspolya nem tartozik a legnépszerűbb gyümölcsök közé. A rózsafélék családjába tartozó, Közép-Ázsiából származó termés gazdag ásványi anyagokban és vitaminokban, C-vitamin-tartalma például kiemelkedő az almafélék közül. A Teol szerint antioxidánsai segítik a szervezet természetes védekezőrendszerét, sőt a népi gyógyászatban kérgét vérzéscsillapításra, magjának főzetét pedig vesekőhajtásra is használták.

Egy tál naspolya közelről.
A naspolya ősz végére érik be, és bár kevésbé ismert, igazi vitamin- és antioxidáns-bomba. Fotó: Pixabay

Miért tűnt el a kertekből a naspolya?

Hazánkban korábban sokfelé megtalálható volt, de ma már ritkán látni naspolyafát. Ennek egyik oka, hogy a déligyümölcsök behozatalával télen is bőséges a kínálat, másrészt a naspolya érése nem egyszerű folyamat. A fagyok előtt kell leszedni, majd hűvös, szellős helyen utóérlelni, hogy fogyasztható legyen. Ha a fán hagyjuk a gyümölcsöt, gyakran lehullik.

Ezt készíthetjük a naspolyából

A naspolya magas pektintartalmának köszönhetően kiváló lekvár, zselé vagy gyümölcslé alapanyag. Húsa lágy, ezért befőzéshez is könnyen használható, hasonlóan a birsalmához, amiből sajtot is készíthetünk. Bár külseje nem túl vonzó, a naspolya igazi csodagyümölcs, amelyből télire is érdemes eltenni néhány üveg finomságot.

 

