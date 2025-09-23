A rendőrség is figyelmeztet: egy kattintással elveszítheted a Facebook-profilod

Furcsa, első pillantásra netes csalásnak tűnő üzenetet kapott a minap egy olvasónk közösségi oldalán – úgy tűnt, mintha a Facebook küldte volna. A szöveg szerint mesterséges intelligencia rendszerük szokatlan viselkedést észlelt az oldalán a tartalommal, a képekkel és az IP-címmel kapcsolatban, ezért korlátozzák a fiókját. Ennek megfelelően a tájékoztató fel is sorol néhány lehetséges indokot, majd jön a figyelmeztetés: 12 óra elteltével felfüggesztik a fiókját, ha csak nem ellenőrzi azt a megadott linken.

A legújabb netes csalás a Facebook-profilokat támadja. Illusztráció: Shutterstock

Figyelemfelkeltésként írt róla

Olvasónknak is gyanús volt az üzenet. Tudomása szerint a Facebook ilyen formában nem küld üzenetet a felhasználóknak, de eleve gyanús volt számára a feladó, ami látszólag ugyan a közösségi oldalt üzemeltető társaságé volt, de furcsa formában. És még különösebb volt a link, amire rá kellett volna az utasítás szerint kattintani. Így aztán nem reagált az üzenetre, ellenben figyelemfelkeltésként közzétette a történteket az egyik csoportban. Mi is itt figyeltünk fel rá.

A netes csalásra a rendőrség is figyelmeztet

A hozzászólások alapján többen is kaptak hasonlót. Úgy tűnik, ez a típusú csalás mostanában gyakorivá vált – olyannyira, hogy valaki megjegyezte: már a rendőrség is adott ki róla közleményt.

Ezt mi is megtaláltuk. A bejegyzéshez fotót is mellékeltek, amin egyrészt egy olyan üzenet képernyőfotója szerepel, amit olvasónk is kapott, másrészt egy nagy betűs figyelmeztetés:

Ez is csalás, ne dőlj be!

A közzétett szöveg szerint ha gyanús üzenetben arra kérnek valakit, hogy kattintson egy linkre, soha ne tegye meg, mert a csalók így megszerezhetik a profilt és a tulajdonos adatait, akit egyúttal kizárhatnak a saját fiókjából. Azt tanácsolják, a linkre ne kattintsunk, az adatainkat ne adjuk meg, az üzenetet pedig jelentsük.