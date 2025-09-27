1 órája
Csokiért virágot, aloe veráért leandert – sikeresen zajlott az első Növény cserebere Szegváron
Növény csereberét szervezett egy egyetemista lány Szegváron, a piactéren. Jó néhány helyi hölgy élt a lehetőséggel. Pénzzel nem lehetett fizetni a növényekért, a virágért virág járt cserébe, de volt, aki csokival, vagy házi lekvárral egyenlítette ki a „számlát”. Cserebere lesz októberben is.
A nyuszifültől a leanderig, a pletykától az aloe veráig – volt minden az első szegvári Növény cserebere rendezvényen.
Rendezvényszervezést tanul az ötletgazda
Szabó Maja végzős a Szegedi Tudományegyetemen, rendezvényszervezést és humánfejlesztést tanul. Így jött az ötlet, hogy otthon, Szegváron megszervezze az I. Növény csereberét. Pénzzel nem lehetett fizetni, csak növénnyel, vagy valami házi finomsággal.
– Először Hódmezővásárhelyen jártunk egy növény csereberés rendezvényen. Nagyon jó volt. Arra gondoltam, hogy sok szegvári nem jut el erre a programra, jó lenne helyben is megszervezni, hiszen ilyenkor ősszel döbben rá mindenki, hogy a nyáron milyen sokat szaporodtak a kedvenc kerti, vagy szobanövényei – mondta Szabó Maja. Hozzátette, ez az alkalom volt az első, így még nem túl sokan vettek részt rajta, de próbálják minél jobban bevinni a köztudatba, hogy létezik Szegváron egy ilyen lehetőség.
Tanácsokat, tippeket is adtak egymásnak
– Plakátokat tettünk ki és a virtuális térben is hirdettük az eseményt. Aki eljött, úgy látom, nem csalódott, adott és kapott is növényeket, olyanokat, amelyek eddig még nem voltak neki – mondta Szabó Maja.
Nemcsak növénycsereberére, hanem egy kis beszélgetésre is alkalmas volt a szombat délelőtt. A lányok és asszonyok tanácsokat, tippeket is adtak egymásnak, hogyan kell „jól tartani” a növényeket.
Cserebere: amiből sok volt, azt vitték ki a börzére az asszonyok
– Hoztam aloe verát, törpe szanzavérát, jegecskét, szúnyogvirágot, filodendront és pletykát. Nagyon sok virágom van otthon, kerti növények és szobanövények is. Mondhatni, ez lett a hobbim. Csakhogy időnként túlszaporodnak, mint például az aloe verák, amikből most két ládányival érkeztem a csereberére. Már cseréltem, lett egy új, tarka levelű leanderem és egy másik virágért csokit kaptam cserébe – mondta Gyapjas Zsoltné.
Szabóné Héring Erzsébet ernyős verbénát, őszi kikericset és árvalányhajat kínált csereberére.
– Nagyon szeretem ezeket a növényeket, jól tűrik a szárazságot, szeretik a mi virágainkat. Cserébe már kaptam egy kis leandert, fokföldi ibolyát, nyuszifület. Jó vásárt csináltam, nagyon jó ötletnek tartom, örülünk, hogy van a faluban egy fiatal, agilis hölgy, aki felvállalta a szervezést – mondta a hölgy.
Idén, októberben még lesz egy alkalom Szegváron, amikor csereberélni lehet a növényeket. Az időpontot a későbbiekben hirdeti meg.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Az alpolgármester szerint ha Shreket szerették a gyerekek, a trollszobrot is szeretik majd
Európa-bajnok technikusok és a BYD is megjelentek a Szakmafesztiválon – galériával, videóval