Ezt kevesen tudják: nyaralóból lakóingatlan Szegeden – mutatjuk, hogyan!

Opció lehet a nyaralót állandó lakóingatlanná alakítani, főként azok számára, akik vidéki vagy üdülőövezeti ingatlant vásároltak. Bár a gondolat csábító, a gyakorlatban a nyaraló átminősítése nem egyszerű. Számos jogszabályi, valamint infrastrukturális feltételhez kötött.

A nyaraló átminősítése egy igen időigényes és költséges folyamat, de nem lehetetlen. Fotó: Shutterstock

Így lehetséges a nyaraló átminősítése lakóházzá Szegeden

A nyaralóingatlan állandó lakhatásra való átminősítése elsősorban az önkormányzat és az építési hatóság hatáskörébe tartozik.

Bozsó Bence a szegedi Limit Ingatlaniroda tulajdonosa szerint a nyaralók többsége olyan övezetben épült, ahol a lakóingatlanok elhelyezése nem engedélyezett, például üdülő- vagy pihenőövezetben. Emiatt ezekben a helyzetekben az átminősítés egyáltalán nem lehetséges. Szegeden talán egyedüliként kivételt képez a Baktói kiskertek, ahol a legtöbb esetben kérhető az átminősítés.

Bizonyos kiskertes övezetekben ugyanis, ahol az infrastruktúra megfelelő és elérhető szilárd burkolatú út, vezetékes víz, áram és gáz, ott a nyaraló hivatalos úton átminősíthető lakóházzá. Fontos azonban, hogy a közművek állandó hozzáférhetősége biztosított legyen, azaz például a téli vízellátás hiánya problémát jelenthet azokban az övezetekben, ahol a hideg hónapokra megszüntetik a vízellátást. Ilyen övezet Szegeden a Tiszavirág üdülőtelep, a Sárga vagy a Foka.

Mi szükséges az átminősítéshez?

– Amennyiben az ingatlan megfelel az alapvető lakhatási feltételeknek (konyha, fürdőszoba-és vécé, burkolt lakótér, mosogatási lehetőség), és a közműellátás is biztosított, az átminősítés megengedett. A gyakorlatban azonban a település szabályzatai, a helyi építési előírások erősen korlátozhatják a folyamatot – tette hozzá Bozsó Bence. Egy földmérő bevonása és az önkormányzat, illetve a földhivatal engedélye gyakran szükséges, így az átminősítés több hónapig is eltarthat, valamint nem kevés költséggel járhat.

Érdemes-e belevágni?

A nyaraló átminősítése egy ritka lehetőség, ám sok esetben a ráfordított költség és az időbefektetés sem biztos, hogy megtérül. Azokban az ingatlanokban, ahol az átminősítés megléphető, ott a hitelfelvétel is megoldható, mivel csak lakóházzá minősített ingatlanra kérhető az olyan állami segítség, mint az Otthon Start program. Ha azonban az ingatlan csak nyaraló lehet, abban az esetben a hitel és a hivatalos lakcím sem igényelhető rá.