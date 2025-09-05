Élvezi, hogy 68 évesen újra aktív – szuper melót talált a szegedi nyugdíjas

Pataki József életútja rendkívül sokszínű: aktív éveit asztalosként kezdte, majd tehergépkocsi-vezetőként dolgozott, utolsó 15 évét nemzetközi kamionsofőrként töltötte. Emellett volt biztonsági őr, rakodó és taxis is, ami jól mutatja alkalmazkodóképességét és munkaszeretetét. Nyugdíjazása azonban nem a megszokott módon zajlott: 2022 májusában egy egészségügyi problémát követően táppénzen és szabadságon töltötte utolsó hónapjait. Azonban Józsefet nem a tétlenségre teremtették, tudtuk meg a számára munkát találó nyugdíjas-szövetkezettől.

A nyugdíjas munkavállalás révén József kamionsofőrből parkolóőr lett Szegeden – új barátokat és tartalmas mindennapokat talált magának. Fotó: DM

Könnyen megtalálta a megfelelő munkát

– Nem akartam otthon maradni, szerettem volna emberek társaságában lenni, illetve a plusz jövedelem is fontos tényező volt – idézi fel az előzményeket a szegedi férfi.

A munkakeresés nem okozott számára gondot, egy online hirdetésen keresztül találkozott a WHC-vel, ahol kifejezetten a nyugdíjas korosztály számára is kínáltak lehetőségeket. Elmondása szerint már az első kapcsolatfelvétel is pozitív élmény volt.

– Kedvesek voltak velem telefonon és az irodában is, azóta is jó a kapcsolattartás – teszi hozzá. József 2023 márciusa óta dolgozik a WHC Senior nyugdíjas-szövetkezeten keresztül, a belépéshez szükséges adminisztráció és orvosi vizsgálat is gyorsan lezajlott.

Sok új barátot és ismerőst szerzett

A szegedi férfi jelenleg parkolóőr heti 30 órában, és egy áruház parkolójáért felel. Munkarendje heti öt nap, délelőtti és délutáni műszakok váltakozva. Bár közvetlen kollégája nincs, jó viszonyt ápol az áruház alkalmazottaival és a boltvezetőkkel. A munkájában azt szereti a legjobban, hogy fizikailag nem megerőltető, valamint lehetőséget ad az emberekkel való kapcsolódásra is.

– Sok új barátom, ismerősöm lett, mióta itt dolgozom. Szívesen segítek nekik, akár a kocsiba bepakolásban is, pedig az nem lenne feladatköröm. Barátságos viszonyt alakítottam ki sok-sok vásárlóval – meséli.

Nyugdíjas munkavállalás: a munkáltató is jól jár a tapasztalt dolgozóval

A nyugdíjas-szövetkezeten keresztüli munkavállalás nemcsak plusz jövedelmet biztosít Józsefnek, hanem lehetőséget ad arra is, hogy aktív és hasznos tagja maradjon a közösségnek, fenntartsa a napi rutinját és új kapcsolatokat építsen.