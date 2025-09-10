47 perce
Kiderült, mi nyílik a Kárász utcai bezárt kávézó helyén
Hamarosan újjáéled a nemrég bezárt Kárász utcai kávézó.Egy több magyar városban is működő olasz étterem Szegeden nyitja meg kapuit. Mutatjuk, mely étterem költözik az egykori kávézó helyére.
Még márciusban számoltunk be arról, hogy végleg bezár a Kárász utcai Rumilé Café, amely ezzel 14 év után végleg kiírta magát a sétálóutca történetéből. Az üzlethelyiség az elmúlt hónapokban üresen állt, most azonban úgy tűnik, hogy hamarosan újjáéled. Egy több magyar városban is működő olasz étterem Szegeden nyitja meg kapuit, az egykori kávézó helyén.
Új olasz étterem Szegeden, megvan mi kerül a bezárt kávézó helyére
A szegedi nyitásra azután kerül sor, hogy a Rumilé Café 14 év után befejezte működését. A kávézó ügyvezetője még akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy nehéz szívvel hozták meg a döntést, mert szívüket és lelküket is beletették az üzlet működtetésébe. A közösségi oldalukon búcsúztak el vendégeiktől, hangsúlyozva, hogy nem szeretnének könnyeket csalni sem dolgozók, sem az odajárók szemébe. Azokban a hónapokban nem csak a kávézó távozott a belvárosból, az amerikai Subway gyorsétteremlánc egyetlen szegedi egysége is megszűnt. Az üzletet üzemeltető Friedmann Oren 14 év után, családi okok miatt kénytelen volt megválni a 204 négyzetméteres üzlethelyiségtől, amelyhez 20 négyzetméteres terasz is tartozik. Ám szerencsére ezek a helyek nem maradnak az örökkévalóságig üresen. Nemrég tudtuk meg, hogy a Rumilé Café helyét hamarosan a magyar tulajdonú Bonita Bisztró veszi át, amely az olasz ízvilágot képviseli.
Több helyen is üzemel a bisztró
A Bonita Bisztró már Budapesten (köztük Zuglóban is), Békéscsabán, Debrecenben is üzemel, most pedig Szeged felé terjeszkednek. A szegedi nyitás dátuma még nem ismert, ezzel kapcsolatban felkerestük az étterem vezetőségét. A Bonita Bisztró története egyébként a nyolcvanas évek végén indult Békéscsabán, ahol először török ihletésű ételekkel vált ismertté. Az évtizedek során a hangsúly a mediterrán konyhára, különösen az olasz pizzára és tésztára került. A békéscsabai vendégek körében az egyik legnépszerűbb étteremként tartják számon - erről a BEOL nevű portál is beszámolt.
Egyre több belvárosi hely húzza le a rolót
Az elmúlt hónapokban látványosan szűkült a szegedi belváros vendéglátó-kínálata. Idén már egy reggelizőhely és egy pakisztáni étterem is bezárt, március végén pedig a Rumilé Café és a Subway szegedi egysége is búcsúzott. A háttérben szinte minden esetben a magas költségek állnak: a bérleti díjak, a bérek és a rezsi kitermelése a város szívében egyre több vállalkozásnak jelent megoldhatatlan feladatot.
