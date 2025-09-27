Olvasói levél, ami könnyeket csalt a szemekbe: így segített egy taxisofőr a rosszul lett idős férfin

Egy kedves olvasói levélben értesültünk az emberek jó szándékának erejéről: taxisofőr nyújtott segítséget egy idős bácsinak. Utcai rosszullét után céljához vitte. Mindezt teljesen ingyen, csupán kedvességből.

Fotó: Marc Bruxelle

Az olvasói történetből született elgondolkodás

Életem során sok megható történetet hallottam már, némelyik esetben meglehet, hogy talán a már-már túlságosan érzékeny lelkem varázsolt egy-egy történést könnyfakasztó pillanattá. Ám nem mehetek el szó nélkül amellett sem, hogy társadalmunkból egyre nagyobb mértékben kikopni látszik egymás önzetlen segítése. Nagy szerencsémre akadnak azért még olyan esetek, amelyek segítenek abban, hogy az emberekbe vetett hitem újra szárnyra kapjon.

Kezdő egyetemistaként a nagyvárosban

Amikor egy Bács-Kiskun vármegyei városkából, ahol még a madár se jár, felkerültem a messzi nagyvárosba, ahol zajlik az élet, talán sosem éreztem még annyira elveszettnek magam. Idegen környezet, ismeretlen emberek és hatalmas káosz a fejemben: nem igazán tudtam, hogy miként működik a nagyvárosi élet, melyik tömegközlekedési eszköz merre visz, de sokszor azt sem, hogy Szeged melyik részén járok éppen. Egyébként sem vagyok az a típus, aki előszeretettel kér segítséget mások terhére, idő kellett ahhoz, hogy kiforrjon bennem a gondolat, hogy a segítségkérés nem egy ördögtől való dolog.

Őrangyalok a közelben

Szerencsére minden elveszettnek hitt pillanat során belebotlottam olyan emberekbe, akik lelkesen nyújtottak segítséget abban, hogy eligazodjak – a ma már rutinszerűen használt – tömegközlekedés világában. Akadt olyan „őrangyal”, aki menetjeggyel segített ki egy-egy utazás alkalmával, ugyanis a bankkártyás fizetéssel működő fedélzeti automata felmondta a szolgálatot. Mindegyik lelkes segítőmre tisztán emlékszem, aki a kezdeti nehéz időszakban akár egy kedves szóval vagy konkrét cselekedettel segített egy önmagát elveszettnek hitt egyetemistán.

Sokszor érezhetjük azt, hogy egyedül vagyunk, ám ezekben az esetekben fontos magunkban azt erősíteni, hogy ez NEM így van. A rengeteg problémával küzdő társadalmunk olykor elkeserítő mélységekbe taszíthat bennünket, de járjunk nyitott szemmel: sosem vagyunk egyedül, és legfőképpen másokat se hagyjunk egyedül!