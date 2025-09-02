Hihetetlen, de igaz: ingyen adnak ki kilenc önkormányzati lakást – galériával

Egy hétig még pályázhatók azok az algyői önkormányzati lakások, amelyekben a nyertes pályázók szinte ingyen lakhatnak két éven át. A lakáspályázat határideje szeptember 10-én zárul, a nyertesek október 1-jén költözhetnek be. Molnár Áron polgármestertől megtudtuk, hogy korántsem csak algyőiek pályázhatnak.

Az önkormányzati lakások közül kilenc vár új gazdára. Igény esetén bútorokat is kapnak az új beköltözők. Fotó: Karnok Csaba

– Most is vannak bérlőink Hódmezővásárhelyről és Szegedről is, akik gyorsan megszerették Algyőt és szeretnének itt maradni. A fiataloknak azért nagy lehetőség ez, mert az algyői ingatlanárak nagyon megemelkedtek, ráadásul alig van eladó ingatlan – mondta a polgármester.

Hűtővel, mosógéppel, laptoppal berendezett önkormányzati lakások

A Kosárfonó utcai, hajdani iskolaépületben 13 fecskelakást alakított ki az algyői önkormányzat pályázati forrásból. A szinte teljesen ingyenes bérlakások pályáztatásának célja a fiatalok támogatása, pályázni ugyanis 35 éves korig lehet.

A nyertesek az „Esély Otthon az algyői fiataloknak” elnevezésű pályázat keretében két évig lakhatnak a modern, hűtővel, mosógéppel, igény esetén bútorokkal, sőt laptoppal berendezett lakásokban. Csak rezsit és közös költséget kell fizetniük, és évente húsz óra közösségi tevékenységet kell végezniük Algyőn.

A közösségi munka többnyire a besegítést jelenti valamelyik települési program szervezésébe vagy kivitelezésébe. A 13 fecskelakás közül most kilenc pályázható, a lakások 48-65 négyzetméteresek.

Fecskelakás után is van esély a helyben maradásra

Molnár Áron polgármester azt is elmondta, hogy Algyőn összesen 28 önkormányzati lakást adnak ki. Ebből 13 fecskelakás, egy szociális és 14 költségalapú lakás, de utóbbiak bérleti díja is felettébb jutányos az albérletpiac aktuális tendenciáinak fényében, 45-60 ezer forint havonta.