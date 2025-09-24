szeptember 24., szerda

Minden elszállhat

47 perce

Búcsút vehetsz az örökségtől, ha ez van a végrendeletben

Filmekben sűrűn előfordul, hogy a családfő haragjában kitagadja valamelyik gyermekét, és kizárja az örökségből. A valóságban azonban a jog sokkal szigorúbb szabályokhoz köti ezt. De mit is jelent pontosan a kizárás, és miben más a kitagadás? Hogyan befolyásolják ezek az örökséget? Összeszedtük a legfontosabb részleteket.

Bátori Attila

Nemrég Gene Hackman tragikus halála után kialakult örökösödési zűrzavar miatt került porondra téma. A fél világot bejárta a botrány, hogy az amerikai színészóriást gyermekei jelöletlen sírba helyezték el, miután Hackman kizárta őket a végrendeletéből. Az ő esetükben kizárás történt, de Magyarországon egy másik fogalom, a kitagadás is ismert. Ennek ellenére sokan nem tudják, mi a különbség, és melyiknek milyen hatása van az örökségre.

Elmehet a teljes örökség, ha valakit kitagadnak
Az örökhagyó kitagadhatja vagy kizárhatja gyerekeit az örökségből
Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mi a különbség a kitagadás és a kizárás között?

A kizárás egyszerűbb, de a kötelesrészt nem érinti. A kitagadás komolyabb lépés, amelyhez mindig jogilag elfogadott indok kell. Ezért, ha valaki valóban így akar rendelkezni a vagyonáról, érdemes szakemberhez fordulni, nehogy halála után az egész végrendelet érvénytelenné váljon.

A törvényes örökös kizárását bárki megteheti indoklás nélkül. Elég, ha a végrendeletben egy másik személyt nevez meg örökösként. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kizárt családtag üres kézzel távozik: őt továbbra is megilleti a kötelesrész, vagyis az örökség törvényben meghatározott része. Ez általában a törvényes örökökösrész fele. A kizárás tehát inkább csak korlátozás, mint teljes elvágás.

Sokkal súlyosabb a helyzet kitagadás esetén. Ilyenkor az örökhagyó nemcsak az örökségből zárja ki a családtagot, hanem a kötelesrészből is. A jog azonban csak bizonyos indokokat fogad el. Ha ezek nincsenek jelen, a kitagadás az örökségből érvénytelen, és a megnevezett személy továbbra is jogosult az őt megillető részre.

Az örökségből kitagadás alapja mi lehet?

A Polgári Törvénykönyv több esetet felsorol, amelyek alapot adhatnak a kitagadásra. Ilyen például, ha az örökös:

  • az örökhagyó életére tör, vagy ellene bűncselekményt követ el,
  • akadályozza az örökhagyót a végakarat kinyilvánításában,
  • erkölcstelen életmódot folytat,
  • jogerős szabadságvesztését tölti,
  • súlyosan megsérti a tartási kötelezettségét.

A házastárs esetében a hűség is kiemelt kötelezettség, így a hűtlenség súlyosabb esetei szintén indokolhatják a kitagadást. Fontos, hogy a kitagadást mindig pontosan meg kell indokolni a végrendeletben, különben az érvényét veszti – emelte ki a baon.hu.

Mi a helyzet a kitagadott leszármazottjaival?

Ha valakit kitagadnak, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy a gyermekei is elesnek az örökségtől. Ha az örökhagyó azt szeretné, hogy a kitagadott örökös gyerekei se részesüljenek, őket külön is név szerint meg kell említeni a végrendeletben.

Hogyan készítsünk végrendeletet?

Bármennyire rosszul hangzik, de minden élete véget ér valamikor. Ajánlott lehet előre gondolkodni, és gondoskodni szeretteinkről, aminek egyik eszköze a végrendelet. Az írása nem feltétlenül bonyolult. A legegyszerűbb forma a saját kezű, kézzel írt testamentum, amelyhez tanúk sem szükségesek. A dokumentumban mindig pontosan jelöljük meg az örököst: nevével, születési adataival és édesanyja nevével. A lapokat számozzuk, dátumozzuk, és írjuk alá. Természetesen ügyvéd vagy közjegyző előtt is készíthetünk végrendeletet, ami még biztosabb garanciát ad a későbbi viták elkerülésére. 

