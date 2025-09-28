2 órája
Brutális fejlesztés zárult a Palánkban: így született újjá Szeged ikonikus utcája – galériával, videóval
Látványos beruházás zárult Szeged belvárosában, ahol vasárnap adták át az újjászületett Oroszlán utcát. A KÉSZ Csoport magánberuházásának köszönhetően megszépült a Krebsz Kiss Dávid ház, mélygarázs épült, sőt egy új kiállítóhellyel is gazdagodott a belváros.
Teljesen megújult az Oroszlán utca és környéke a KÉSZ Csoport magánberuházásának köszönhetően, az átadó ünnepséget vasárnap tartották. Varga Mihály, a KÉSZ csoport alapító-tulajdonosa elmondta, hogy egyrészt a társadalmi felelősségvállalás jegyében vállalták fel a történelmi városrész, a Palánk ikonikus szeletének magántőkéből való felújítását, másrészt pedig azért, mert Szegedet az otthonuk.
Óriási fejlesztést végeztek az Oroszlán utcában
Varga Mihály elmondta, hogy a több mint három évig zajló beruházás során csaknem százezer térkőelemet helyeztek el, kétszáz folyóméter vízelvezető folyókát építettek meg, beépítettek továbbá 600 méter új közvilágítási kábelt, 170 folyóméter új vízvezetéket, 240 folyóméter földkábelt és húsz pinceszellőzőt is helyreállítottak. A gázhálózatban 110 métert cseréltek ki az Oroszlán–Nádor–Deák Ferenc utcákon, mindezen túl 380 darab évelő és díszcserjét telepítettek. Emellett a KÉSZ Csoport az MVM Csoporttal hozzákezdett egy korszerű világítást biztosító LED-folyam kialakításához is az Oroszlán utcában. Továbbá az utca alá egy 35 köbméteres csapadékvíztározót is építettek, amely a növényzet vízigényének ellátására szolgál.
Palánk titkai: több mint száz leletet találtak a régészek
A Móra Ferenc Múzeum régészei nagyszabású feltárást végeztek a beruházási területen, amely során 102 objektumot találtak.
Egyedülálló jelenségeket, a Palánk városrész nevét adó védmű egy részét, valamint a 18-19. századból egy műhely maradványait találták meg
– mondta el Varga Mihály. A leletek egy részét az újonnan megnyitott Palánk Galériában állították ki, a Bistorant étterem alagsorában. Az Árpád-kortól a 20. századig terjedő időszakból származó épületmaradványok, kerámiák, csont- és fémtárgyak megtekinthetők.
Teljesen felújították a Palánk két műemléki épületét is. Azt, amely sokáig a John Bull pubnak adott otthont, még 1846-ban építtette Krebsz Mihály szegedi vaskereskedő, majd tőle megvásárolta Kiss Dávid kereskedő. Varga Mihály rámutatott, hogy a Krebsz Kiss Dávid házként ismert épület túlélte a nagyárvizet: téglái még sárba voltak rakva, a KÉSZ Csoport cementes injektálással tette rendbe a műemlékvédelem tiszteletben tartásával. Az épület alá mélygarázst is építettek.
Óriási fejlesztést végeztek az Oroszlán utcábanFotók: Karnok Csaba
Palánkos Belvárosi Kultúrfeszt: kosztümös felvonulástól Vitéz Lászlóig
Az Oroszlán utca átadása a város által szervezett Palánkos Belvárosi Kultúrfeszt nyitóeseménye volt, amelyen Botka László polgármester is részt vett. Bejelentette többek között, hogy hamarosan a KÉSZ Csoport folytatja Szeged szépítő küldetését: a Hajnóczy utcát fele-fele arányban fogja rendbe tenni a KÉSZ Csoport és a város.
Délelőtt a régi korok hangulatát idéző kosztümös szereplők, a Movements Mazsorett mazsorettesei, a Kövér Béla Bábszínház óriásbábjai és velocipédesek is felvonultak az utcán. Majd a Móra Parkban a bábszínház Tekergőterét próbálhatták ki és Vitéz László kalandjait élvezhették a családok, este pedig zenés színpadi programok váltották egymást a kultúrfeszt keretében a múzeum előtt és a Klauzál téren is.
