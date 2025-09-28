Brutális fejlesztés zárult a Palánkban: így született újjá Szeged ikonikus utcája – galériával, videóval

Teljesen megújult az Oroszlán utca és környéke a KÉSZ Csoport magánberuházásának köszönhetően, az átadó ünnepséget vasárnap tartották. Varga Mihály, a KÉSZ csoport alapító-tulajdonosa elmondta, hogy egyrészt a társadalmi felelősségvállalás jegyében vállalták fel a történelmi városrész, a Palánk ikonikus szeletének magántőkéből való felújítását, másrészt pedig azért, mert Szegedet az otthonuk.

A KÉSZ Csoport magánberuházásként, a társadalmi felelősségvállalás jegyében újította fel teljesen az Oroszlán utcát. Fotó: Karnok Csaba

Óriási fejlesztést végeztek az Oroszlán utcában

Varga Mihály elmondta, hogy a több mint három évig zajló beruházás során csaknem százezer térkőelemet helyeztek el, kétszáz folyóméter vízelvezető folyókát építettek meg, beépítettek továbbá 600 méter új közvilágítási kábelt, 170 folyóméter új vízvezetéket, 240 folyóméter földkábelt és húsz pinceszellőzőt is helyreállítottak. A gázhálózatban 110 métert cseréltek ki az Oroszlán–Nádor–Deák Ferenc utcákon, mindezen túl 380 darab évelő és díszcserjét telepítettek. Emellett a KÉSZ Csoport az MVM Csoporttal hozzákezdett egy korszerű világítást biztosító LED-folyam kialakításához is az Oroszlán utcában. Továbbá az utca alá egy 35 köbméteres csapadékvíztározót is építettek, amely a növényzet vízigényének ellátására szolgál.

Palánk titkai: több mint száz leletet találtak a régészek

A Móra Ferenc Múzeum régészei nagyszabású feltárást végeztek a beruházási területen, amely során 102 objektumot találtak.

Egyedülálló jelenségeket, a Palánk városrész nevét adó védmű egy részét, valamint a 18-19. századból egy műhely maradványait találták meg

– mondta el Varga Mihály. A leletek egy részét az újonnan megnyitott Palánk Galériában állították ki, a Bistorant étterem alagsorában. Az Árpád-kortól a 20. századig terjedő időszakból származó épületmaradványok, kerámiák, csont- és fémtárgyak megtekinthetők.

Teljesen felújították a Palánk két műemléki épületét is. Azt, amely sokáig a John Bull pubnak adott otthont, még 1846-ban építtette Krebsz Mihály szegedi vaskereskedő, majd tőle megvásárolta Kiss Dávid kereskedő. Varga Mihály rámutatott, hogy a Krebsz Kiss Dávid házként ismert épület túlélte a nagyárvizet: téglái még sárba voltak rakva, a KÉSZ Csoport cementes injektálással tette rendbe a műemlékvédelem tiszteletben tartásával. Az épület alá mélygarázst is építettek.