szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+21
+9
Összefoglaló

2 órája

Pacal, függetlenségi buli és félmilliós állások – Szeged hétvégi toplistája

Szeged és környéke sokszínű programokat és újdonságokat kínált a hétvégén: a belvárosban átadták a felújított Oroszlán utcát, Tápén bográcsok rotyogtak a Pacalpárbajon, Algyő a függetlenségét ünnepelte, közben a megyei futballpályákon döntetlenek sorát láthattuk, és a legjobban fizető szegedi állások is napvilágra kerültek.

Delmagyar.hu

Szeged és környéke ismét pezsgő vasárnapot tudhat maga mögött: megújult belvárosi Oroszlán utca, hagyományőrző gasztroprogram, közösségi ünnep, izgalmas sportforduló és ígéretes állásajánlatok kerültek a figyelem középpontjába. Összegyűjtöttük a legérdekesebb történéseket, amelyekről érdemes tudni.

Egy kisgyerek az édesanyjával az oroszlán utca átadóján.
Az Oroszlán utca látványos átalakuláson esett át. Fotó: Karnok Csaba

Brutális fejlesztés zárult a Palánkban: így született újjá az Oroszlán utca

Látványos beruházás zárult Szeged belvárosában, ahol vasárnap adták át az újjászületett Oroszlán utcát. A KÉSZ Csoport magánberuházásának köszönhetően megszépült a Krebsz Kiss Dávid ház, mélygarázs épült, sőt egy új kiállítóhellyel is gazdagodott a belváros.

Meglepetés a tányérban: íme a Pacalpárbaj legfurcsább hozzávalói

Csaknem harminc csapat gyújtott bogrács alá Tápén a hétvégén. A Diófa Vendéglő hagyományos Pacalpárbaja nemcsak a szaftos pörköltekről és a vidám hangulatról, de merész ízkombinációkról is szólt idén. Megnéztük, melyik csapat nyert, és mi volt a sikerük titka.

Algyő kilépett Szeged árnyékából: zenével és babgulyással ünnepelték a bátorságukat

Inkább fejest ugrottak az ismeretlenbe, minthogy végleg feladják önállóságukat. Algyő Napja a bátor közösségi kiállásnak állít emléket minden ősszel, amelynek révén az algyőiek kezükbe vették saját jövőjüket. Mutatjuk, hogyan ünnepelték az algyői függetlenség napját.

A döntetlen volt a slágereredmény a vármegyei I. osztály hetedik fordulójában

Hat meccsből négy is döntetlennel ért véget. Megszerezte első pontját a Deszk a vármegyei futball élvonalában, a Sándorfalva viszont első alkalommal nem tudott nyerni ebben a szezonban, de a Mórahalom sem tudta megőrizni korai, kétgólos előnyét.

Íme a TOP szegedi állások: van, ahol egy kezdő is félmilliót vihet haza

A szegedi állások között megtalálhatók az irodai, kereskedelmi, fizikai és mérnöki pozíciók is, így minden képzettségi szinten érdemes böngészni a kínálatot. Mutatjuk, melyek most a legjobban fizető állások városunkban.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

