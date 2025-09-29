1 órája
Mikor jön a következő szünet? Így tervezz a 2025/2026-os tanévben
Minden tanév első becsengetésével elhangzik a legfontosabb kérdés: mikor lesz őszi szünet?
Végérvényesen beköszöntött az ősz, és vele együtt az iskolakezdés is. Alig kezdődik el a szeptember, de sok diákot máris az foglalkoztatja, mikor jön el az őszi szünet, nem is beszélve a téliről.
Őszi szünet 2025-ben
A gyerekek legnagyobb örömére október 23-tól november 2-ig fog tartani az őszi pihenés, azaz 11 napos lesz. Az utolsó tanítási nap október 22, szerda, az első pedig november 3, hétfő lesz.
A hosszú pihenést azonban megelőzi még egy ledolgozós, szombati iskolai nap. Október 18-a szombaton kell előre pótolni az október 24-ei szabadságot.
A téli és tavaszi szünet
Karácsonyra a gyerekek egy egész hosszú téli szünetet kapnak. December 20., szombattól egészen következő év január 5-e hétfőig otthon lehetnek.
Tavasszal pedig 2026. április 2. (csütörtök) – április 12. (vasárnap) dátumra esik a pihenés.
