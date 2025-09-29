Mikor jön a következő szünet? Így tervezz a 2025/2026-os tanévben

Végérvényesen beköszöntött az ősz, és vele együtt az iskolakezdés is. Alig kezdődik el a szeptember, de sok diákot máris az foglalkoztatja, mikor jön el az őszi szünet, nem is beszélve a téliről.

Minden gyerek izgatottan várja az őszi szünetet. Archív Fotó: Gémes Sándor

Őszi szünet 2025-ben

A gyerekek legnagyobb örömére október 23-tól november 2-ig fog tartani az őszi pihenés, azaz 11 napos lesz. Az utolsó tanítási nap október 22, szerda, az első pedig november 3, hétfő lesz.

A hosszú pihenést azonban megelőzi még egy ledolgozós, szombati iskolai nap. Október 18-a szombaton kell előre pótolni az október 24-ei szabadságot.

A téli és tavaszi szünet

Karácsonyra a gyerekek egy egész hosszú téli szünetet kapnak. December 20., szombattól egészen következő év január 5-e hétfőig otthon lehetnek.

Tavasszal pedig 2026. április 2. (csütörtök) – április 12. (vasárnap) dátumra esik a pihenés.