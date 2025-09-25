Osztály vigyázz!

Szerencsére ma már, a közösségi felületek jóvoltából, osztálytalálkozó nélkül is sokat tudunk egymásról a volt osztálytársaimmal, hiszen a többségnek van közösségi profilja.

A 99 éves osztályfőnök vállalta az utazást, hogy ott legyen az osztálytalálkozón. Fotó: Karnok Csaba

Megfogadták, hogy minden évben találkoznak

Pedig szép hagyomány az osztálytalálkozó. Azok, akik 8, majd a középiskolában 4 évig együtt töltötték a mindennapjaikat, nemcsak kíváncsiak arra, hogy mi történt a többiekkel, jó dolog a személyes találkozás, egy ölelés, egy kézfogás.

A Kőrössy József Közgazdasági Szakközépiskola utolsó lányosztálya 1972-ben végzett. Az 50 éves érettségi találkozójukon megfogadták, hogy minden évben találkoznak. Idén ez egészen különlegesre sikerült. Elfogadta ugyanis a meghívásukat a volt osztályfőnökük, a 99 (!) éves Klári néni is, akiről nem mondaná meg az ember lánya, hogy annyi, mert a képek alapján legfeljebb 70-re gondolnánk, szerencsére olyan jól tartja magát a tanárnő.

50 év után nem csoda, hogy nem mindenkit ismert fel azonnal

Klári néni elnézést kért, hogy nem mindenkit ismert fel. Ez semmiképpen sem róható fel a 99 éves osztályfőnöknek, hiszen azért a lányok, az egykori 18 éves kis fruskák, többségében ma már nagymamák.

Osztálytalálkozó: online jött össze a társaság

Klári nénit Isten éltesse sokáig, még sok osztálytalálkozón vegyen részt, akár személyesen, akár online. Mert az élet úgy hozta, hogy vannak, akik már csak online tudják vállalni az osztálytalálkozón való részvételt. A szülővárosom gimnáziumában a 70 éve érettségizett „lányok” már a kilencedik „x” felé ballagnak. Életkoruk és a nyári kánikula miatt csak a virtuális találkozóra vállalkoztak. A hét „netnagyi”, ahogy nevezték magukat, a gyerekeik, unokáik segítségével otthonról csatlakoztak a találkozóhoz. Jókat nevettek és még a volt osztályfőnökükkel, Keller Józsefné Erzsike nénivel is beszéltek telefonon. Bár a személyes találkozás varázsa hiányzott, nagyon örültek egymásnak. Egy példa arra, hogy a virtuális tér jó dolgokra is képes.