Bűntett

56 perce

Több diák szeme láttára verte meg osztálytársát egy hódmezővásárhelyi fiatal

Fényes nappal verte meg osztálytársát egy hódmezővásárhelyi fiú.

Vass Viktor

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki idén januárban bántalmazta fényes nappal egy osztálytársát az utcán, Hódmezővásárhelyen.

Megverte osztálytársát.
Súlyosan bántalmazta osztálytársát többek szeme láttára. Fotó: Shutterstock

Meglökte, majd többször is megütötte osztálytársát

A vádirat szerint a fiatal a januári tanítás után, az iskola elhagyásakor vitába keveredett egyik osztálytársával. A vita hevében először mellkasánál meglökte, majd ököllel többször, erőteljesen arcon ütötte társát. Az esetnek több diák is szemtanúja volt, akik megdöbbenve figyelték a történteket. A bántalmazott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyben a járási ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés miatt emelt vádat, a vádlott bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog határozni.

 

