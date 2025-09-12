56 perce
Több diák szeme láttára verte meg osztálytársát egy hódmezővásárhelyi fiatal
Fényes nappal verte meg osztálytársát egy hódmezővásárhelyi fiú.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki idén januárban bántalmazta fényes nappal egy osztálytársát az utcán, Hódmezővásárhelyen.
Meglökte, majd többször is megütötte osztálytársát
A vádirat szerint a fiatal a januári tanítás után, az iskola elhagyásakor vitába keveredett egyik osztálytársával. A vita hevében először mellkasánál meglökte, majd ököllel többször, erőteljesen arcon ütötte társát. Az esetnek több diák is szemtanúja volt, akik megdöbbenve figyelték a történteket. A bántalmazott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Az ügyben a járási ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés miatt emelt vádat, a vádlott bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog határozni.
