Makón most tényleg megéri szorgalmasnak lenni, havonta tízezrekkel jutalmazzák a diákokat

– A négy helyi középiskola közül eddig csak nálunk nem működött ösztöndíjprogram. Most viszont elindul, és más intézmények vezetőivel beszélgetve úgy látom, hogy a makói ösztöndíj országos szinten is egyedülállónak számít – mondta a makói József Attila Gimnázium igazgatója, Varga Bálint szerdán a városházán. Ekkor kapták meg az érintett gimnazisták az oklevelet Farkas Éva Erzsébet polgármestertől és Tiszlavicz László alpolgármestertől arról, hogy a most induló tanévben a város támogatja tanulmányaikat.

A makói ösztöndíj okleveleinek átadása után készült közös kép. Fotó: Szabó Imre

Népszerűbbé tennék a gimnáziumi oktatást

Mint korábban, az ösztöndíjról szóló megállapodás áprilisi aláírásakor megírtuk, az önkormányzat korábban a szakképzésben részt vevő tanulókat segítette hasonló módon, ezt azonban most felváltotta egy állami ösztöndíjrendszer – ez tette lehetővé a gimnazisták ösztönzését. Erre a célra a Makó Város Fejlődéséért Közalapítványon keresztül 5 millió forintot ad a város; az összegről februári ülésén határozott a képviselő-testület. A döntéssel a cél az volt, hogy még népszerűbbé tegyék a gimnáziumi oktatást a makói és térségi leendő diákok körében.

Miként működik az új makói ösztöndíj?

Az önkormányzati ösztöndíj azt jelenti, hogy a mostani tanév első félévében a József Attila Gimnázium 10. évfolyamának legjobb nyolc tanulója havi 20 ezer forint ösztöndíjat kap 5 hónapon át, az utánuk következő 16 pedig havi 10 ezret. A 9. évfolyamon az következő tanév második félévében indul az ösztöndíjrendszer, hasonló feltételekkel. A gimnázium egyébként éppen most ünnepli fennállásának 130. évfordulóját.