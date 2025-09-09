Senki sem érti, miért kellett újra feltúrni az ótemplom környékét

A belváros rekonstrukciójának II-III. ütemének kivitelezésében botrány követett botrányt. Most az ótemplom körüli rész ugyanúgy néz ki, mint tavaly nyáron.

Így néz ki most az ótemplom környéke. Mintha egy évvel visszaforgatták volna az idő kerekét. Fotó: Kovács Erika

Az ótemplom védfalát is átvágták a rekonstrukció részeként, pedig tiltakoztak ellene

Lapunk sokat foglalkozott az önkormányzat belvárosi rekonstrukciójával. Az ótemplom körüli rész felújítása már a munkálatok megkezdése előtt felháborodást váltott ki. A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség tiltakozott, mert a felújítás szakrális teret is érintett. A védfal átvágását sem nézték jó szemmel. Ide egyébként egy cortan lemezből készült szögletes, rozsdás hatású kaput építettek be, amit a vásárhelyiek egy része csak vaskalitkának hív és azt mondják, még átmenni is nyomasztó alatta, nemhogy a látványa.

A vállalkozó lelépett az előleggel

A munkálatok II. és III. ütemét is közbeszerzésen elnyerő budapesti vállalkozó tavaly télen lelépett a szokásosnál nagyobb összegű, 60 milliós előleggel, amit az önkormányzat most peres úton próbál visszaszerezni. A város egy „elbaltázott” szerződést kötött a kivitelezővel, amit csak akkor bonthattak volna fel, ha 40 napig egy fűszálat sem tett volna keresztbe. Márpedig minimális munka ezidőn belül is történt, mindig akadt valaki, aki legalább a lapátot támasztotta. Így csak a határidő lejárta után léphetett a város. A HMSZ Zrt.-re bízták a munkálatokat. A városi cégnek azonban sem embere, sem eszköze nem volt, így egy alvállalkozóval kötöttek szerződést. A cég tavaly október végére készült el a munkával, amit most az önkormányzat megbízásából széttúrt egy másik vállalkozó.

Sokan kérdezik, miért nem lehetett az automatizálást tavaly megoldani?

Az önkormányzat hírportálja úgy tudja, a terület öntözőrendszerének gerincét lefektették a belvárosi rekonstrukció 68 millió forintos munkálatai során, de akkor nem szerepelt a tervek között az automata öntözőrendszer telepítése. A nyáron aztán rájöttek, hogy szükség van a nagyberuházáshoz képest elhanyagolható összegű, nettó 2,5 millió forintos fejlesztésre.