1 órája
Senki sem érti, miért kellett újra feltúrni az ótemplom környékét
Ismét feltúrták Hódmezővásárhelyen a református ótemplom körüli füves területet. Földkupacok hevernek mindenütt. Botrányok közepette egy éve készült el a belvárosi rekonstrukció második üteme. A füves területet azonban felbontották, most jöttek rá, hogy automata öntözést szeretnének az ótemplom körül, mert idén nyáron kézzel kellett locsolniuk a területet.
A belváros rekonstrukciójának II-III. ütemének kivitelezésében botrány követett botrányt. Most az ótemplom körüli rész ugyanúgy néz ki, mint tavaly nyáron.
Az ótemplom védfalát is átvágták a rekonstrukció részeként, pedig tiltakoztak ellene
Lapunk sokat foglalkozott az önkormányzat belvárosi rekonstrukciójával. Az ótemplom körüli rész felújítása már a munkálatok megkezdése előtt felháborodást váltott ki. A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség tiltakozott, mert a felújítás szakrális teret is érintett. A védfal átvágását sem nézték jó szemmel. Ide egyébként egy cortan lemezből készült szögletes, rozsdás hatású kaput építettek be, amit a vásárhelyiek egy része csak vaskalitkának hív és azt mondják, még átmenni is nyomasztó alatta, nemhogy a látványa.
A vállalkozó lelépett az előleggel
A munkálatok II. és III. ütemét is közbeszerzésen elnyerő budapesti vállalkozó tavaly télen lelépett a szokásosnál nagyobb összegű, 60 milliós előleggel, amit az önkormányzat most peres úton próbál visszaszerezni. A város egy „elbaltázott” szerződést kötött a kivitelezővel, amit csak akkor bonthattak volna fel, ha 40 napig egy fűszálat sem tett volna keresztbe. Márpedig minimális munka ezidőn belül is történt, mindig akadt valaki, aki legalább a lapátot támasztotta. Így csak a határidő lejárta után léphetett a város. A HMSZ Zrt.-re bízták a munkálatokat. A városi cégnek azonban sem embere, sem eszköze nem volt, így egy alvállalkozóval kötöttek szerződést. A cég tavaly október végére készült el a munkával, amit most az önkormányzat megbízásából széttúrt egy másik vállalkozó.
Sokan kérdezik, miért nem lehetett az automatizálást tavaly megoldani?
Az önkormányzat hírportálja úgy tudja, a terület öntözőrendszerének gerincét lefektették a belvárosi rekonstrukció 68 millió forintos munkálatai során, de akkor nem szerepelt a tervek között az automata öntözőrendszer telepítése. A nyáron aztán rájöttek, hogy szükség van a nagyberuházáshoz képest elhanyagolható összegű, nettó 2,5 millió forintos fejlesztésre.
A városban sokan állnak értetlenül az át nem gondolt beruházás előtt, amit meg lehetett volna oldani a rekonstrukció alatt is. Azért is bosszantó, mert a hétvégén sokakat várnak az ótemplomba, a Nyitott templomok napjára.
