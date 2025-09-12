4 órája
Nem fogják tudni használni bankkártyáikat az OTP ügyfelei szeptemberben
Az OTP bank tájékoztatta a ügyfeleit arról, hogy szeptemberben öt különböző napon fognak rendszerfejlesztést tartani. Ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek egyes banki szolgáltatások, érdemes lesz előre megtervezni a ügyintézést.
Az OTP Bank közleményt adott ki oldalán a szeptemberi rendszerfejlesztési munkálatokról. Az ötből négy rendszerfejlesztési nap egymást követő napokra esik, amelyből az egyiken az OTP offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.
Ezekre a kimaradásokra készülhetnek az OTP ügyfelei
Szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
- az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban,
- illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.
Szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:
- személyi kölcsön,
- hitelkártya,
- folyószámlahitel
- és az online áruhitel.
Szeptember 20-án 22 órától 2025. szeptember 21-én hajnali 1:30-ig, az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az internetbankon és a mobilbankon nyújtott szolgáltatások illetve az OTPdirekt által nyújtott szolgáltatások részlegesen lesznek elérhetőek
Szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
- számlatörténet,
- bankon kívüli deviza utalás,
- egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
- folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
- gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.
Szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- OTPdirekt,
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
- a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
- az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer.
Szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer, valamint
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
Több diák szeme láttára verte meg osztálytársát egy hódmezővásárhelyi fiatal