Figyelmeztettek

4 órája

Nem fogják tudni használni bankkártyáikat az OTP ügyfelei szeptemberben

Címkék#ügyfel#tranzakció#OTP

Az OTP bank tájékoztatta a ügyfeleit arról, hogy szeptemberben öt különböző napon fognak rendszerfejlesztést tartani. Ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek egyes banki szolgáltatások, érdemes lesz előre megtervezni a ügyintézést.

Munkatársunktól

Az OTP Bank közleményt adott ki oldalán a szeptemberi rendszerfejlesztési munkálatokról. Az ötből négy rendszerfejlesztési nap egymást követő napokra esik, amelyből az egyiken az OTP offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.

Több OTP szolgáltatás szünetel majd szeptemberben.
Az OTP Bank több szolgáltatása nem lesz elérhető szeptemberben. Fotó: Shutterstock

Ezekre a kimaradásokra készülhetnek az OTP ügyfelei

Szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban,
  • illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

Szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:

  • személyi kölcsön,
  • hitelkártya,
  • folyószámlahitel
  • és az online áruhitel.

Szeptember 20-án 22 órától 2025. szeptember 21-én hajnali 1:30-ig, az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az internetbankon és a mobilbankon nyújtott szolgáltatások illetve az OTPdirekt által nyújtott szolgáltatások részlegesen lesznek elérhetőek

Szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli deviza utalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.

Szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer, valamint
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

 

 

