Nem fogják tudni használni bankkártyáikat az OTP ügyfelei szeptemberben

Az OTP Bank közleményt adott ki oldalán a szeptemberi rendszerfejlesztési munkálatokról. Az ötből négy rendszerfejlesztési nap egymást követő napokra esik, amelyből az egyiken az OTP offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.

Az OTP Bank több szolgáltatása nem lesz elérhető szeptemberben. Fotó: Shutterstock

Ezekre a kimaradásokra készülhetnek az OTP ügyfelei

Szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban,

illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

Szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:

személyi kölcsön,

hitelkártya,

folyószámlahitel

és az online áruhitel.

Szeptember 20-án 22 órától 2025. szeptember 21-én hajnali 1:30-ig, az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az internetbankon és a mobilbankon nyújtott szolgáltatások illetve az OTPdirekt által nyújtott szolgáltatások részlegesen lesznek elérhetőek

Szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli deviza utalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

Szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: