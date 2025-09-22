Minden ügyfelet érintő változás jön egy népszerű hazai banknál: érdemes, már most elkezdeni a felkészülést

November 18-án megszűnik az OTPdirekt internetbank, ezt követően a helyét, az új, korszerű OTP InternetBank veszi majd át. Ez az OTP Bank összes ügyfelét érinti, így akik továbbra is online szeretnék intézni pénzügyeiket, azoknak regisztrálnia kell az új felületre – írja a BAMA.

Megszűnik az OTPdirekt. Fotó: Shutterstock

Miben lesz más az OTP InternetBank?

Az új internetbankban minden számlatípus – legyen az folyószámla, devizaszámla vagy értékpapírszámla – egyetlen felületen érhető el. Azonnali és rendszeres átutalás mellett lehetőség van devizautalásra, fizetési kérelmek indítására és csoportos beszedések kezelésére is.

A bankkártyák teljes körű menedzselése szintén elérhető: aktiválás, limitek beállítása, valamint virtuális kártya igénylése. Nyomon követhetők a megtakarítások, befektetések és pénztári számlák is. Az új kiadásfigyelő funkció automatikusan csoportosítja a költéseket, így a havi pénzügyi helyzet sokkal áttekinthetőbbé válik.

Az OTP itt nem állt meg, az új felület ezeket is tartalmazza majd:

Egyszerű és biztonságos belépés: e-mail-címmel és jelszóval, mobiltelefonos megerősítéssel.



Átlátható, letisztult felület, ahol könnyebb a navigáció.



Széles körű pénzügyi szolgáltatások: a hagyományos banki műveletek mellett innovatív funkciók is elérhetők.



Extra védelmi funkciók, a megszokott OTP-biztonság mellett.

A regisztráció során a régi rendszerben használt űrlapokat automatikusan átemelik „partnerek” néven, így a megszokott utalásokat továbbra is gyorsan el lehet indítani.

Így regisztrálhatsz az új InternetBankra

Lépj be a régi OTPdirekt internetbankba.

Válaszd az „Új internetbank regisztráció” menüpontot.

A regisztráció során megkötheted a Digitális Szolgáltatási Szerződést, majd azonnal használhatod az új rendszert.

Az OTP kéri ügyfeleit, hogy ne halogassák a folyamatot, így november 18. után is zökkenőmentesen kezelhetik pénzügyeiket.

További részletek és a regisztráció pontos menete az OTP honlapján olvasható.