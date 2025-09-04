A hitel nem ajándék

Különös reakciókat váltott ki az Otthon Start Program az emberekből. Most nem arról szeretnék írni, hogy politikai meggyőződéstől függően van, aki gonosz csapdának, más soha nem látott lehetőségnek tartja – azt gondolom, egyik sem szakmai alapokon, csupán érzelmi beállítódottságon alapuló vélemény. Azok azonban, akik a lehetőséget és nem a háttérösszeesküvést látják mögötte, hajlamosak elfelejteni, hogy ez nem egy ingyen osztogatott ajándék, hanem kőkemény hiteltermék. Amit nem adnak oda csak azért, mert „a tévében azt mondták, hogy mindenkinek jár”.

Az Otthon Start jó lehetőség, de mégis csak hitel. Illusztráció: Shutterstock

Egészen elképesztő történeteket hallani arról, milyen elképzelésekkel érkeznek az igénylők. Van, aki arról akarja meggyőzni a banki ügyintézőt, hogy a minimálbérére nyugodtan megadhatja az 50 milliót, mert borítékban mindig jön mellé pénz. Más a már most is alig kigazdálkodott hitelei mellé szeretné ezt is beállítani a sorba. És persze szép számmal akadnak olyanok is, akik az önerőt személyi kölcsönből akarják fedezni pár százezer forintos jövedelmükkel.

Valószínűleg ezek az emberek azok, akik a leghangosabban hőbörögnek, amikor elutasítják őket, és még csak nem is tudatosul bennük, hogy mindez az ő érdekükben történik. Szomorú, hogy a magyarok pénzügyi tudatossága még mindig olyan mélyen van, hogy csak azt látják: felveszik a hitelt, mert vásárolni akarnak pénz nélkül, aztán majd valahogy megoldják a törlesztését. Ha pedig bedől a hitel, és viszik a lakást, hibáztatnak mindenkit, csak magukat nem.

Ne felejtse el senki, hogy itt nem egy akciós cipő vagy egy leértékelt hús megvásárlásáról döntünk. A 3 százalékos hitel is hitel, évtizedekre szóló anyagi teher vállalásáról van szó. Nem muszáj érteni hozzá, nem muszáj képben lenni a pénzügyekkel, de akkor legalább kérjünk segítséget.