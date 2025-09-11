Szegeden is dübörög az Otthon Start program, VV Milo családjáról vallott

Tömegeket mozgatott meg. Kicsivel több mint egy hete indult az Otthon Start program Szegeden, és már most érezhető hatása van az ingatlanpiacon. Folyamatosan nyújtják be hitelkérelmeiket, a kedvező, 3 százalékos konstrukcióval jelentős megtakarítást érhetnek el a fiatalok.

Az Otthon Start program iránt nagy az érdeklődés Szegeden is. Illusztráció: Shutterstock

Kicsivel több mint egy hete indult az Otthon Start program. Az ingatlanpiacon már megtette a hatását, de a lakosságot is megmozgatta Szegeden. Tömegek adják be hitelkérelmeiket, a bankok alig győzik az ügyintézést. Egy szegedi hitelszakértőt kérdeztünk az első hét tapasztalatairól.

Holtan találtak egy férfit és élettársát egy szegedi lakásban

Két ember holttestét találták meg szerdán Szegeden, egy lakásban. Egy férfiről és annak élettársáról van szó. Úgy tudjuk, hogy a férfi munkahelyén vált gyanússá, hogy nem jelent meg dolgozni, mivel ez nem volt jellemző rá, ezért elkezdték keresni.

A hőlégballonok ismét ellepik az eget, de idén máshonnan indulnak el

Az első napon az időjárás miatt nem volt verseny, de elkezdődött csütörtökön a Hőlégballon Közép-Európa Kupa. A hőlégballonok a következő napokban Balástya, Domaszék, Sándorfalva, Szatymaz és Zsombó környékén repülnek majd.

Karambol Kiszomboron: két autó ütközött össze és egy parkoló kocsi is megrongálódott – galériával

Balesettel kezdődött a csütörtök reggel Kiszomboron. A karambolban három autó volt érintett. A beavatkozás ideje alatt lezárták az érintett szakaszt.

Évtizedekig hallgatott családi titkokról vallott a Való Világ egykori győztese

Több mint 20 éve egy deszki fiatalember nyerte meg a Való Világot. Milo most egy podcastban olyan titkokat árult el deszki életéről, melyekről korábban soha nem beszélt.