Szakértő válaszol: ezekkel az apró lépésekkel előzhetjük meg az ózon katasztrófát

Miközben a bolygónk védőpajzsa évtizedek óta szenved az emberi tevékenységek miatt, kevesen tudják, hogy hétköznapi döntéseinkkel mi is hozzájárulhatunk a károsodásához, vagy éppen annak megelőzéséhez. Szeptember 16-a az ózon világnapja. Na, de mit tehetünk az ózonréteg védelmében?

Kis Zoltán

Lehet, hogy nem is gondolunk rá nap mint nap, de a fejünk felett húzódik egy láthatatlan pajzs, ami szó szerint életet ment: ez az ózonréteg. Védi a Földet a Nap káros UV-sugárzásától, nélküle az élet, ahogy ismerjük, nem létezhetne. Szakértőt kérdeztünk meg, hogy mit tehetünk az ózonréteg védelmében. 

ózonréteg
Apró, ám sorsdöntő lépésekkel tehetünk az ózonréteg védelméért. 

Az ózonréteg fontosabb, mint gondolnánk 

– Az ózonréteg a Föld sztratoszférájának egy kritikus fontosságú régiója, amely magas koncentrációban tartalmaz ózon molekulákat – mondta Dr. Gál Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Légkör- és Téradattudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Elsődleges funkciója a Napból érkező, káros ultraibolya (UV-B és UV-C) sugárzás elnyelése, ezáltal megakadályozva, hogy a felszínre érve károsítsa az élő szervezeteket. E védőpajzs nélkül a szárazföldi és vízi életformák léte komolyan veszélyeztetett lenne – egészítette ki.

Komoly veszélyeket rejt magában az ózonréteg koncentrációjának csökkenése 

– Az ózonréteg koncentrációjának csökkenése súlyos biológiai és ökológiai következményekkel jár. Az UV-B sugárzás megnövekedett mértékű bejutása az emberi szervezetbe növeli a genetikai károsodások (mutációk) kockázatát, ami malignus melanomához és más bőrrák típusokhoz vezethet. Emellett szürkehályogot és az immunrendszer működési zavarait is okozhatja. Ökológiai szempontból károsítja a növényi sejteket, gátolja a fotoszintézist, és súlyosan érinti a tengeri fitoplanktonokat, amelyek az óceáni élelmiszerlánc alapját képezik – fejtette ki szakértőnk.

A jelenlegi égető problémák mellett, jövőbeli károsító tényezők is akadnak 

– Jelenleg a már korábban kibocsátott, hosszú élettartamú halogénezett vegyületek okozzák a legnagyobb kárt, de a dinitrogén-oxid vált a vezető ózonkárosító anyaggá, amely nem szerepel a Montreali jegyzőkönyv hatálya alatt – mondta Dr. Gál Tamás.

Ez azonban nem minden: a jelen problémái csupán a kezdet, a jövő sokkal több potenciális veszélyforrást hoz magával, mint azt gondolnánk.

– A CFC-k globális korlátozása ellenére új kihívások merültek fel. A jövőben a legnagyobb fenyegetést a dinitrogén-oxid jelenti, amely a mezőgazdaságból származó, folyamatosan növekvő kibocsátásával a sztratoszférába jutva erős ózonpusztító reakciókat indít el – folytatta.

Ezekkel az apró, ám sorsdöntő lépésekkel tehetünk az ózonréteg védelméért 

– Az ózonréteg védelméért egy átlagember leginkább környezettudatos fogyasztással tehet, például a régi, ózonkárosító anyagokat tartalmazó hűtőberendezések szakszerű ártalmatlanításával. Emellett a fenntartható életmód és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése is közvetetten segíti a sztratoszféra stabilitását, ami kulcsfontosságú az ózonréteg szempontjából. A két jelenség szorosan összefügg, mivel az ózonpusztító anyagok, mint a CFC-k, erős üvegházhatású gázok is. Érdekes ellentmondás, hogy az újabb klímákban használt, ózonbarát HFC-k jóval erősebb üvegházhatású gázok, mint a lecserélt vegyületek – magyarázta. 

 

