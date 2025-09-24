szeptember 24., szerda

1 órája

Tóth Attila újabb adománnyal segítette meg a balástyai templomot

Címkék#Balástya#templom#adomány#ablak

A balástyai templomra figyelnek a helyiek. A helybeli Tóth Attila közel három éve a Páduai Szent Antal-templomnak csillárokat adományozott, a közelmúltban pedig a torony kitört körablakát javíttatták meg kollégájával.

Imre Péter

A balástyai Tóth Attila még tavasszal vette észre, hogy a helyi Páduai Szent Antal-templom tornyának ajtó feletti körablaka kitört. Munkatársával, Tóth Endrével elhatározták, hogy családjaikkal együtt felajánlják az új ablakot. Egy üvegfeldolgozó cégnél rendelték meg és az aranymetszés szabályai szerint keresztet gravíroztattak a kör alakú üveglapra. Érdekesség, hogy ugyanolyan keresztmotívum látható a templomban is. A napokban tették be a helyére az új ablakot.
 

A balástyai Páduai Szent Antal-templomban.
Tóth Attila már több adománnyal segítette a balástyai Páduai Szent Antal-templomot. Fotó: Imre Péter

Tóth Attila, már nem először segít

A balástyaiaknak és rendszeres olvasóinknak is ismerős lehet a név, nem véletlenül. Közel három évvel ezelőtt, 2022 októberében számoltunk be arról, hogy Tóth Attila két csillárt adományozott a templomnak, melyek egy szentmisén világítottak először. Amint akkor lapunknak elmesélte, fia elsőáldozásán szúrta ki, hogy nincs csillár, és a belső teret ronda reflektorok világították meg. 

A szarvasi lámpagyárban látta meg az új csillárokat, lefényképezte, megmutatta Antal Imre atyának, aki rábólintott. A felszerelésüket a nyári rekkenő hőségben végezték el.

Új csillárok a Páduai Szent Antal-templomban

A két, egyenként 22 égős, 60 kilós csillár darabja 800 ezer forintot kóstált 2022-ben, és Tóth Attila a felszerelést is vállalta: harmadmagával egy nap alatt végeztek vele. A láncon függő világítótestek leereszthetők és visszahúzhatók eredeti helyükre, biztonsági sodronnyal ellátottak, hogy minimálisra csökkentsék a lezuhanást és ezzel a balesetveszélyt.

– Ez volt az első ilyen felajánlásom. Tárgyi adományokkal szívesen segítek a jövőben is, akár ismét a templomnak – nyilatkozta akkor, és lám a próféta beszélt belőle, mert három esztendő elteltével újra adománnyal – kollégájával és családjaikkal együtt – segítette Balástyát és a templomot.

