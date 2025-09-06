szeptember 6., szombat

Pályakarbantartás

52 perce

Vége a várakozásnak: nyolc percet spórolhatnak az ingázók Szeged és Orosháza között

Befejeződött a Hódmezővásárhely–Orosháza közötti vasúti pályakarbantartás, amelynek köszönhetően megszűntek a sebességkorlátozások.

Delmagyar.hu

A MÁV Pályaműködtetési Zrt. befejezte a Hódmezővásárhely és Orosháza közötti pályakarbantartást és az orosházi peronok felújítását. 

pályakarbantartás
Befejeződtek a pályakarbantartás munkálatai. Archív Fotó: Kovács Erika

 A 19 kilométeres szakaszon visszaállították a 80 km/órás pályasebességet, így megszűntek az eddigi sebességkorlátozások és az átlagosan 8 perces késések. A munkálatok során hézagnélküli vágányt alakítottak ki, 14 kilométeren cserélték a síneket, több mint 3800 talpfát vasbetonaljra cseréltek, és 3100 tonna zúzottkövet dolgoztak be. Orosházán 100 méteres peronokat alakítottak ki, a vágányzár alatt 100 szakember dolgozott nagy munkagépekkel, köztük egy 150 tonnát emelni képes daruval. A beruházás hozzájárul a Szeged–Békéscsaba vonal megbízhatóbb és pontosabb közlekedéséhez, a vonatok menetrendszerűsége 90%-ra nőhet. A fejlesztés részeként közúti-vasúti átjárókat is korszerűsítettek Székkutas és Orosháza térségében, javítva a biztonságot és kényelmet. Az év végére a teljes vonalon felszámolják a sebességkorlátozásokat, a pályák Szeged és Hódmezővásárhely között 100 km/órás, Békés felé pedig 80 km/órás sebességgel járhatók – írja a MÁV-csoport közleményében

 

