Maroslelén áll az ország egyik legkisebb panelháza, ebben nem lehet eltévedni

– A ház a kilencvenes években épült a Délép jóvoltából. Édesapámmal ketten építtettük – mondta Maroslele egyetlen, ráadásul mindössze egyetlen lakást rejtő panelházáról a tulajdonos, Balázs Gábor mezőgazdasági vállalkozó. Édesapja sajnos már nem él. A faluban akkoriban nagyon sokan csodálkoztak azon, hogy ők nem téglából építkeznek, ahogyan errefelé mindenki – aztán idővel megszokták. Azért választották ezt a technológiát, mert ezzel sokkal gyorsabban lehet tető alá hozni egy házat. Balázs Gábor azt mondta, a ház szerinte nem számít helyi nevezetességnek, nézelődők, érdeklődők sem szoktak megjelenni a környékén.

Panelház Maroslelén, előtte a tulajdonos, Balázs Gábor. Fotó: Szabó Imre

Szegeden is működött egy házgyár

A panelházak fénykora a szocialista éra volt Magyarországon: a hatvanas-nyolcvanas években szovjet mintára az előre gyártott vasbeton elemekből készült épülettömbök sora nőtt ki a földből, mindmáig nagyon sok ilyen lakótelep van. A panel előnye az egyéb technológiákkal szemben valóban a gyorsaság: a szakirodalom szerint egy 30 lakásos tömböt akár 4 hónap alatt is fel lehetett építeni. Ez pedig fontos tényező volt a második világháború utáni lakásínséges időszakban. A paneleket, amikből ezek a 4-5, de olykor akár 10 emeletes épületek készültek, házgyárakban állították elő – ezek egyike Szegeden volt. A rendszerváltást követően aztán ezek bezártak, és leáldozott a panelházak kora. A magyarok negyede azonban még mindig panellakásban él.

Most üresen áll, de nem eladó

A Vásárhelyi és a Tulipán utca sarkán álló lelei egy szintes panelház külsőre nagyon hasonlít több szintes társaira. Dísztelen, falai szürkék, vakolat és festés nélküliek – az egyetlen különbség, hogy ez nem lapos tetős. A nyeregtetőt is az építőipari cég szállította. Mint kiderült, 64 négyzetméteres, másfél szobás, konyhával, fürdőszobával ellátott házról van szó. Jelenleg üresen áll, eladni azonban nem tervezik.

– Abban bízok, hogy valamelyik fiam majd úgy dönt, itt kezd új életet – mondta Balázs Gábor.

Újszegeden van a legkisebb panelház

Az ország legkisebb panelháza egyébként – legalábbis a Wikipédia szerint – ugyancsak vármegyénkben, méghozzá Újszegeden van. A Dorottya utcai, 32 négyzetméteres, földszintes épület 1974-ben épült. Annak idején nyaraló volt.