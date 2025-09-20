szeptember 20., szombat

Friderika névnap

31°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lepusztult állapot

2 órája

Végre elindult valami: így mentenék meg a Papi-féle szélmalmot Vásárhelyen

Címkék#felújítás#Nemzeti Kulturális Alap#pályázat#szélmalom

Két vasat tart a tűzben a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Az elmúlt években a rendkívül rossz állapotúvá vált Papi-féle szélmalom felújítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz is pályáztak, de a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen arról döntöttek, hogy ugyanaz a pályázati anyagot a Teleki László Alapítványhoz is benyújtják. A Papi-féle szélmalom 1962 óta népi műemlék.

Kovács Erika

Hódmezővásárhely határában, az Erzsébetre vezető út mentén áll a Papi-féle szélmalom, aminek az állapota egyre siralmasabb.

Papi-féle szélmalom
A Papi-féle szélmalom felújítása elkerülhetetlen. Fotó: Kovács Erika

Az 50-es évekig működött

Legutóbb márciusban írtunk a hódmezővásárhelyi Papi-féle szélmalomról, amit 1856-ban Csánki Bálint építtetett, majd 1891-ben került a Papi család tulajdonába. A malom 8,8 méter magas, négyemeletes, csonkakúp alakú építmény. Az utolsó molnára Papi Imre volt, aki az 1950-es évekig élt meg a szélmalomból, és az ő nevét viseli a mai napig is a népi műemlék.

A négyvitorlás malom mára háromvitorlás lett. A 2022-s nagy viharban szakadt le az egyik vitorlája, ami azóta is úgy van. A lapátok rácsozata is a végét járja. 

A Papi-féle szélmalom részleges felújítása több mint 30 millióba kerülne

A szélmalom utoljára 2009-ben és 2011-ben esett át jelentősebb felújításokon.

A Teleki László Alapítvány írt ki pályázatot népi építészeti emlékek felújítására, állagmegóvására, minimum 500 ezer, maximum 20 millió forintra lehet pályázni. A támogatás 80 százalékos intenzitású, ami azt jelenti, hogy a felújítás, állagmegóvás költségeinek 20 százalékát a pályázónak kell vállalnia. A pályázatot szeptember végéig lehet benyújtani. A lehetőséggel Hódmezővásárhely önkormányzata is élni kíván, erről szavazott a közgyűlés csütörtökön, a rendkívüli közgyűlésen. 

A papi-malom részleges felújításának összköltsége bruttó 31 millió 303 ezer 600 forint, amihez Vásárhely 20 millió forintra pályázik, a beruházáshoz vállalják a 11 millió 303 ezer 600 forintos önerő biztosítását. 

Az NKA pályázatához nagyobb önerő szükséges

A rendkívüli közgyűlésen derült ki, hogy a város két vasat tart a tűzben, mert korábban pályáztak ugyanerre a célra a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) is, ott 21 millió 300 ezer 600 forint önerőre lenne szükség. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu