Végre elindult valami: így mentenék meg a Papi-féle szélmalmot Vásárhelyen
Két vasat tart a tűzben a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Az elmúlt években a rendkívül rossz állapotúvá vált Papi-féle szélmalom felújítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz is pályáztak, de a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen arról döntöttek, hogy ugyanaz a pályázati anyagot a Teleki László Alapítványhoz is benyújtják. A Papi-féle szélmalom 1962 óta népi műemlék.
Hódmezővásárhely határában, az Erzsébetre vezető út mentén áll a Papi-féle szélmalom, aminek az állapota egyre siralmasabb.
Az 50-es évekig működött
Legutóbb márciusban írtunk a hódmezővásárhelyi Papi-féle szélmalomról, amit 1856-ban Csánki Bálint építtetett, majd 1891-ben került a Papi család tulajdonába. A malom 8,8 méter magas, négyemeletes, csonkakúp alakú építmény. Az utolsó molnára Papi Imre volt, aki az 1950-es évekig élt meg a szélmalomból, és az ő nevét viseli a mai napig is a népi műemlék.
A négyvitorlás malom mára háromvitorlás lett. A 2022-s nagy viharban szakadt le az egyik vitorlája, ami azóta is úgy van. A lapátok rácsozata is a végét járja.
A Papi-féle szélmalom részleges felújítása több mint 30 millióba kerülne
A szélmalom utoljára 2009-ben és 2011-ben esett át jelentősebb felújításokon.
A Teleki László Alapítvány írt ki pályázatot népi építészeti emlékek felújítására, állagmegóvására, minimum 500 ezer, maximum 20 millió forintra lehet pályázni. A támogatás 80 százalékos intenzitású, ami azt jelenti, hogy a felújítás, állagmegóvás költségeinek 20 százalékát a pályázónak kell vállalnia. A pályázatot szeptember végéig lehet benyújtani. A lehetőséggel Hódmezővásárhely önkormányzata is élni kíván, erről szavazott a közgyűlés csütörtökön, a rendkívüli közgyűlésen.
A papi-malom részleges felújításának összköltsége bruttó 31 millió 303 ezer 600 forint, amihez Vásárhely 20 millió forintra pályázik, a beruházáshoz vállalják a 11 millió 303 ezer 600 forintos önerő biztosítását.
Az NKA pályázatához nagyobb önerő szükséges
A rendkívüli közgyűlésen derült ki, hogy a város két vasat tart a tűzben, mert korábban pályáztak ugyanerre a célra a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) is, ott 21 millió 300 ezer 600 forint önerőre lenne szükség.
