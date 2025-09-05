Mirkó gyógyulásáért szállnak nyeregbe Ópusztaszeren a lovasnapon

A júniusi parasztolimpia, ami az első volt Ópusztaszer históriájában, nagy sikert aratott. A január 6-án hivatalosan bejegyzett Szeri Baráti Kör szombaton lovasnapra invitálja a lakosságot, az érdeklődőket, a helyszín ezúttal is a labdarúgópálya.

A parasztolimpia után lovasnappal készül a lakosoknak a Szeri Baráti Kör. Archív fotó: Karnok Csaba

Parasztolimpia

A már említett parasztolimpia programjában több érdekes versenyszám szerepelt – például körbála görgetése és gumicsizma-hajítás –, és a rendezvény teljes bevételét a Duchenne-szindrómás 9 éves szegedi kisfiú, Mirkó gyógyíttatására ajánlották fel. Ezúttal is gyűjtenek neki, szintén a teljes bevétel erejéig tombolával és süteményvásárral – tudtuk meg Varga Krisztiántól, a Szeri Baráti Kör elnökétől. A vezető a szombati kínálatról is szólt, a program fél tízkor kezdődik és részt vesznek a lovasnapon fogatok és hátaslovak is, bemutatkoznak a csikósok, és lesz íjászat, amit a magyar bajnok Blaskó Tímeától tanulhatnak meg a vállalkozó kedvű látogatók.

Fogatok, rendőrök, tűzoltók

– A fogatokkal végighajtunk a falu utcáin, elmegyünk egészen az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkig, de lesz a várhatóan délután 3 óráig tartó eseményen egész nap country zene. Vásárosok is kínálják majd a portékáikat, a gyerekeket pedig meglepetésekkel várjuk – mondta Varga Krisztián. Megemlítette még, hogy a rendőrség bemutatót és toborzót tart, ott lesznek a lovasnapon a baksi és a kisteleki önkéntes tűzoltók is, és a rendezők ebéddel is várják vendégeiket.