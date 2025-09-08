30 perce
Oszlopok zárták el a szegedi ovi elé vezető utat – a szülők felháborodtak
Oszlopok kerültek a Toldi utcába, lezárták az autósok elől az óvoda felé vezető szakaszt. A parkolás így ellehetetlenült az intézmény környékén, de a mentők, tűzoltók számára is jóval nehezebben lesz megközelíthető. A szülők felháborodtak.
A szeptemberi tanévkezdéskor hatalmas forgalmi változásokkal szembesültek azok a szülők, akik a Toldi utcai óvodába járatják gyermekeiket. Előbb csak azt tapasztalták, hogy felbontották az utat a Somogyi utca felőli oldalon, majd az is kiderült, miért. Oszlopokkal zárták el az utcát az autóforgalom elől, így már nem tudnak behajtani az intézmény elé autóval, így a parkolás is nehezebb.
Nagy segítség volt a szülőknek a parkolás az óvoda előtt
Hogy mekkora igény volt az autós forgalom biztosítására a belváros szívében lévő ovinál, azt jól mutatta, hogy reggelenként és délutánonként folyamatosan tele volt az utca menetirány szerinti bal oldala parkoló kocsikkal. És ahogy azt lapunknak több szülő is elmondta, nem azért, mert lusták lettek volna néhány métert gyalogolni gyermekükkel.
– A legközelebbi parkolók a Zrínyi utcában vannak, ott azonban szinte soha nincs hely. Köztudott, hogy a belvárosban nehéz szabad parkolót találni, így azoknak a szülőknek, akik egy másik gyerekkel rohannak utána tovább iskolába vagy a város másik felében lévő munkahelyükre, nagy segítség volt eddig, hogy pár percre meg tudtak állni az óvoda előtt – mesélte Gortva Tamás. Több időre nem is tudták otthagyni autójukat. Egy másik édesapa, Csipak Árpád elmesélte: legkésőbb 9 órakor mindig megjelentek a "lopóautók" és levadászták a még ott lévőket. – Szinte minden nap láttuk a sárga matricát az aszfalton, hogy elvittek onnan járművet – tette hozzá.
Az egyetemi parkolók védelme miatt verték le az oszlopokat
Az eddig jól működő rendszert azonban egyik napról a másikra megszüntették a behajtást akadályozó oszlopok telepítésével, melyről sem a szülőket, sem az óvodát nem értesítették előzetesen. Gortva Tamás érintett szülőként utána járt az ügynek és mint lapunknak elmesélte, az derült ki, hogy az egyetem kérte az oldalában lévő parkolók "fokozott védelmét" a várostól.
– Ez megoldható lett volna egyértelmű táblák kihelyezésével, elszállítás lehetőségével, vagy akár az egyetemi parkolók elkerítésével. Ehelyett az óvoda felőli oldalon is végig akadályozzák a parkolást. Amivel csak azt érték el, hogy az inézménybe ebédet, ágyneműt vagy egyéb árut szállító járművek sem tudnak behajtani, sőt a mentők, tűzoltók számára is sokkal lassabban lesz megközelíthető az intézmény. Ez utóbbi pedig különösen aggasztó – mondta az édesapa, aki szerette volna észrevételeit jelezni az önkormányzatnál, de többszöri próbálkozás ellenére sem járt sikerrel, elveszett a bürokráciában.
– Végtelen arroganciával és elutasítással találkoztam, miközben ide-oda küldözgettek – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait.
Petíció és közérdekű adatigénylés is indult
A szülők most petíciót írnak: szeretnék elérni, hogy az oszlopokat kiszedjék és biztosítsanak továbbra is az óvoda előtt 2-3 parkolóhelyet, ahol reggel és délután egy szűk időszakban meg lehet állni autóval. Ezzel egyrészt elkerülhető lenne, hogy a környék amúgy is zsúfolt parkolóira további nyomás helyeződjön, másrészt az a helyzet is, ami most kialakult: az autósok szabálytalanul, az utca le nem zárt szakaszára állnak be addig, amíg bekísérik gyermekeiket az óvodába vagy árut visznek oda. A szülők emellett közérdekű adatigényléssel is fordultak a városhoz, hogy megtudják, mennyibe került az oszloptelepítés, miközben például az óvodában apróbb, szükséges felújításokra sincs pénz.
Az ügyben kerestük az önkormányzatot is, ha kérdéseinkre válaszolnak, a város nézőpontját is ismertetjük.
