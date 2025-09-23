Katonai gyakorlattól a halálos tűzesetig – ez történt ma Csongrád-Csanádban

Csongrád-Csanád vármegyében mozgalmas napot zárhatunk: a Tiszán látványos katonai kiképzést tartottak, Szegeden egy parkolási vita fajult erőszakba, valamint egy tragikus tűzeset is történt az üdülőövezetben. Közben jó hír érkezett Bordányból, ahol egy helyi szálláshely országos elismerést kapott, Szegeden pedig újabb különleges ingatlanügy került a figyelem középpontjába.

Hadgyakorlat, parkolási vita, bizarr ingatlanügyek is a nap hírei között. Fotó: Szabó Viktor.

Látványos hadgyakorlatot tartottak a szentesi katonák a Tiszán

Szentesnél, a Tisza-parton kedden a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede tartott átkelési kiképzést. A „Szentes Castle” néven zajló feladat az „Adaptív Huszár 2025” hadgyakorlat előkészítésének része, amelynek keretében a katonák vízi akadályok leküzdésére és hídépítésre való képességeit fejlesztik a harcoló erők támogatására.

Durva parkolási vita fajult tettlegességig Szegeden

Kedd kora délután egy parkolási vita fajult tettlegessé.Verekedés volt Szegeden, egy gépkocsi sofőrje vasrúddal támadt egy fiatal férfira, a szemtanú szerint az incidens váratlanul történt.

Hegesztés vezethetett a szegedi üdülőövezet halálos tüzéhez

Hétfő este Szegeden, a Cseresznye utcában két melléképület gyulladt ki. A tűz Szeged üdülőövezetében pusztított, ahol egy idős férfi életét vesztette.

Otthonos és pénztárcabarát: a bordányi szálláshely bekerült az országos top 10-be

Bordány szálláshelye bekerült Magyarország tíz legjobb hostelje közé a Booking.com listáján. A Bordány Hostel elismerése az egész közösség számára fontos visszajelzés. A szálláshely bevételét minden évben a helyi fiatalok programjaira fordítják.

Szeged legbizarrabb ingatlanügye: csak együtt vásárolható meg az árvaház és egyetemi épület

Két ikonikus épület is kalapács alá kerül Szegeden, méghozzá együtt. Az eladó ingatlanok az első szegedi árvaház és az SZTE Móra épülete. A párosítás nem véletlen: együtt vihetők, vagy sehogy. Mutatjuk, mennyiért árulják a belváros legértékesebb ingatlancsomagját. Ugyanakkor Farkas Levente, a szegedi Fidesz frakcióvezetője rámutatott a közgyűlésen, hogy van még városi szégyenfolt, aminek ügye nem tűr halasztást: például a Centrum-gödöré.