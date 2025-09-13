1 órája
Nemcsak allergiát, hanem súlyos bírságot is hozhat ez a gyomnövény, ha elfeledkezünk erről a fontos kötelességről
A parlagfű nemcsak az allergiások mindennapjait keseríti meg, hanem a pénztárcánkat is alaposan megterhelheti. Az idén is komoly bírságra számíthat, aki nem gondoskodik a parlagfű irtásáról a saját portáján.
Aki elhanyagolja a parlagfű irtását, idén is több tízezer forintos bírságra számíthat, amely akár milliós nagyságrendig is emelkedhet. A Szoljon szerint tavaly 75 millió forintnyi büntetést szabtak ki, a hatóságok pedig már drónokkal és műholdfelvételekkel is ellenőrzik a portákat. Így a hanyag gazdák könnyen lebukhatnak, és a kényszerkaszálás mellett azonnal kiszabhatják rájuk a bírságot.
Minden nyáron milliók életét nehezíti meg
A parlagfű közel másfél millió magyar életét keseríti meg minden nyáron. Az allergiás tünetek – az orrfolyástól a tüsszögésen át egészen az asztmás rohamokig – gyakran még gyógyszerek mellett is elviselhetetlenek.
Az idei szárazság miatt a virágzás később indult, de emiatt a pollenkoncentráció hirtelen ugorhat meg, ami különösen megnehezíti az érintettek életét.
A parlagfű irtása közös felelősségünk
A parlagfű elleni küzdelem nem csak a büntetések elkerüléséről szól. Minden levágott szál könnyebbséget jelent az allergiások számára. Ezért fontos, hogy ne csak a bírság miatt nyúljunk a kaszához, hanem azért is, mert felelősséggel tartozunk egymásért. Az időben elvégzett irtással nemcsak magunkat, hanem a környezetünkben élőket is megkíméljük a szenvedéstől.