Nemcsak allergiát, hanem súlyos bírságot is hozhat ez a gyomnövény, ha elfeledkezünk erről a fontos kötelességről

Aki elhanyagolja a parlagfű irtását, idén is több tízezer forintos bírságra számíthat, amely akár milliós nagyságrendig is emelkedhet. A Szoljon szerint tavaly 75 millió forintnyi büntetést szabtak ki, a hatóságok pedig már drónokkal és műholdfelvételekkel is ellenőrzik a portákat. Így a hanyag gazdák könnyen lebukhatnak, és a kényszerkaszálás mellett azonnal kiszabhatják rájuk a bírságot.

A parlagfű irtásának elmulasztása súlyos bírságot vonhat maga után, miközben milliók egészségét is veszélyezteti. Fotó: Shutterstock

Minden nyáron milliók életét nehezíti meg

A parlagfű közel másfél millió magyar életét keseríti meg minden nyáron. Az allergiás tünetek – az orrfolyástól a tüsszögésen át egészen az asztmás rohamokig – gyakran még gyógyszerek mellett is elviselhetetlenek.

Az idei szárazság miatt a virágzás később indult, de emiatt a pollenkoncentráció hirtelen ugorhat meg, ami különösen megnehezíti az érintettek életét.

A parlagfű irtása közös felelősségünk

A parlagfű elleni küzdelem nem csak a büntetések elkerüléséről szól. Minden levágott szál könnyebbséget jelent az allergiások számára. Ezért fontos, hogy ne csak a bírság miatt nyúljunk a kaszához, hanem azért is, mert felelősséggel tartozunk egymásért. Az időben elvégzett irtással nemcsak magunkat, hanem a környezetünkben élőket is megkíméljük a szenvedéstől.