szeptember 13., szombat

Kornél névnap

29°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felelősség

1 órája

Nemcsak allergiát, hanem súlyos bírságot is hozhat ez a gyomnövény, ha elfeledkezünk erről a fontos kötelességről

Címkék#parlagfű#műholdfelvétel#gazda

A parlagfű nemcsak az allergiások mindennapjait keseríti meg, hanem a pénztárcánkat is alaposan megterhelheti. Az idén is komoly bírságra számíthat, aki nem gondoskodik a parlagfű irtásáról a saját portáján.

Maszlag Edina

Aki elhanyagolja a parlagfű irtását, idén is több tízezer forintos bírságra számíthat, amely akár milliós nagyságrendig is emelkedhet. A Szoljon szerint tavaly 75 millió forintnyi büntetést szabtak ki, a hatóságok pedig már drónokkal és műholdfelvételekkel is ellenőrzik a portákat. Így a hanyag gazdák könnyen lebukhatnak, és a kényszerkaszálás mellett azonnal kiszabhatják rájuk a bírságot.

parlagfű
A parlagfű irtásának elmulasztása súlyos bírságot vonhat maga után, miközben milliók egészségét is veszélyezteti. Fotó: Shutterstock

Minden nyáron milliók életét nehezíti meg

A parlagfű közel másfél millió magyar életét keseríti meg minden nyáron. Az allergiás tünetek – az orrfolyástól a tüsszögésen át egészen az asztmás rohamokig – gyakran még gyógyszerek mellett is elviselhetetlenek.

Az idei szárazság miatt a virágzás később indult, de emiatt a pollenkoncentráció hirtelen ugorhat meg, ami különösen megnehezíti az érintettek életét.

A parlagfű irtása közös felelősségünk

A parlagfű elleni küzdelem nem csak a büntetések elkerüléséről szól. Minden levágott szál könnyebbséget jelent az allergiások számára. Ezért fontos, hogy ne csak a bírság miatt nyúljunk a kaszához, hanem azért is, mert felelősséggel tartozunk egymásért. Az időben elvégzett irtással nemcsak magunkat, hanem a környezetünkben élőket is megkíméljük a szenvedéstől.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu