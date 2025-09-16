Ez az apró madár csapatban támadja a hatalmas parlagi sasokat

A Csanádi pusztákat idén valósággal ellepték a ragadozómadarak. Mivel a nyár eleje óta nagyon sok a mezei pocok a védett gyepeken és a környező mezőgazdasági területeken, és ez ideális zsákmányt jelent számukra, ide gyűltek. A nagy méretű sasok, például a parlagi sas persze kevésbé, inkább egerészölyvek, pusztai ölyvek, a szép számmal itt költő barna rétihéják, valamint a hozzájuk csatlakozó, vonulásban lévő hamvas rétihéják. Legnagyobb számban a legkisebb termetű ragadozó madarak, a kék és a vörös vércsék figyelhetők meg.

Parlagi sast támad a vörös vércse. Fotó: Balla Tihamér

Ragadozók a szélben

Ilyenkor, ősz elején általában az is jellemző, hogy nagy számban érkeznek parlagi sasok erre a vidékre. Idén viszont csak az ismert helyek öreg saspárjai és azok idei fiókái tartózkodnak a térségben – gyakran látni, amint egy-egy pusztaszéli fasoron, vagy magányos fán pihennek. Sokuknak megvan a kedvenc fájuk, rendre mindig ugyanazon ülnek.

A parlagi sas visszavonul

Most azt is megfigyelték a Körös-Maros Nemzeti Park szakemberei a Csanádi pusztákon, hogy amint ezek a sasok elrugaszkodnak és szárnyra kelnek pihenőfájukról, máris megjelenik egy-két, náluk jóval kisebb vörös vércse és hevesen támadni kezdik őket. Gyors zuhanórepülésekkel próbálják elüldözni, elijeszteni a tekintélyes méretű sasokat, melyek veszélyt jelenthetnek, főleg az idei kelésű fiatal vércsékre. Olykor nemcsak a levegőben, hanem a földön vagy a fán ülő sasokat is igyekeznek elzavarni.

Meglepő: a hatalmas sasmadár általában nem száll harcba velük, inkább kitér, visszavonul. Általában addig zaklatják, támadják a vércsék, amíg nagyobb távolságra el nem repül.