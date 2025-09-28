szeptember 28., vasárnap

Összefoglaló

3 órája

Megrázó fordulat Pataki Attila életében, így segítenek neki

Egész Csongrád-Csanád vármegyét megmozgatták a héten a hírek: emberi sorsok, tudományos sikerek és helyi fejlesztések egyaránt a figyelem középpontjába kerültek.

Delmagyar.hu

A legtöbben a szegvári családapa, Pataki Attila megrázó történetére kattintottak, aki sztrókot kapott, és akinek megsegítésére összefogott a közösség. Nagy érdeklődés övezte a végrendeletekben szereplő kizárás és kitagadás jogi hátterét bemutató cikket is. Sokan olvasták a Vintedet érintő változásokat, hiszen a platformon a jövőben az adózás és a tranzakciók ellenőrzése is szigorodik. Büszkeségre adott okot a szegedi származású kutató, Hegyi Péter világsikere, aki rangos nemzetközi díjat nyert. Emellett sokakat vonzott a domaszéki óvodások örömteli pillanata, amikor birtokba vehették az új KRESZ pályát.

Pataki Attila, akiért a sztrók után összefogott egy közösség.
Pataki Attila sztrók után lábadozik. Fotó: Kovács Erika

Sztrókot kapott Pataki Attila, a szörnyű hírre összefogott érte a közösség

A háromgyermekes szegvári családapa, Pataki Attila élete egyetlen pillanat alatt változott meg idén márciusban. Otthon szerelt, éppen a létráról jött lefelé, már az utolsó előtti foknál tartott, amikor azt érezte, hogy kimegy az erő a jobb kezéből, utána a jobb lábából is. Sztrókja lett... Ráadásul a baj nem járt egyedül, csőstül jött, ahogy mondani szokás.

Búcsút vehetsz az örökségtől, ha ez van a végrendeletben

Filmekben sűrűn előfordul, hogy a családfő haragjában kitagadja valamelyik gyermekét, és kizárja az örökségből. A valóságban azonban a jog sokkal szigorúbb szabályokhoz köti ezt. De mit is jelent pontosan a kizárás, és miben más a kitagadás? Hogyan befolyásolják ezek az örökséget? Összeszedtük a legfontosabb részleteket.

Szigor jön a Vinteden: adózni kell az eladások után és a tranzakciókat is ellenőrzik

Sokakat meglephet, hogy a neten eladott használt holmik után bizonyos értékhatár felett adót kell fizetni. A Vinted platformon egyre szigorúbb szabályok érvényesek, miközben a kínálat folyamatosan bővül, és a vásárlók számára a „second hand” már nemcsak ruhákat, hanem elektronikai és luxuscikkeket is kínál.

25 év kutatása hozott világsikert: hatalmas díjat nyert el egy szegedi tudós

A szegedi születésű Hegyi Péternek ítélték a Robert F. Pitts Lecture Awardot, ami az élettani kutatásokkal foglalkozó szakembereknek odaítélt legrangosabb elismerés.

Szabálytanulás játék közben: a domaszéki ovisok birtokba vették a KRESZ pályát – galériával, videóval

Beruházással ünnepelték a 22. Ovinapot Domaszéken. Rekortán borítású, műfüves KRESZ pályát adtak át pénteken az intézményben.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

