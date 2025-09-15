Eladóvá vált Hódmezővásárhely egyik legkülönlegesebb szállodája – a tulajdonos elárulta, miért zárt be és mennyiért adná

A Pelikán Hotel Hódmezővásárhely szívében található.

A város szívében található a Pelikán Hotel, 600 millió forintért árulják. Fotó: Pelikán Hotel

Minden csak egy karnyújtásnyira

Onnan tényleg minden fontos vásárhelyi helyszín csak 3-5 perces sétára van: a strand, a kórház, három különböző árfekvésű és kínálatú étterem. A tramtrain megálló az út túloldalán van. Vasútvillamossal az összes kulturális intézmény is könnyedén megközelíthető. A városháza és a főtér is csak egy kőhajításnyira található. Arról már nem is beszélve, hogy ha valaki a Pelikán Hotelben szállna meg (már ha nyitva lenne), a szobájából láthatná, hogy vált színt, lilából pirosba, sárgába a műemléki városháza tornya.

Egyelőre azonban egyetlen vállalkozó sem akad, aki szívesen üzemeltetné a szállodát Vásárhelyen, amit a tulajdonosa nem is akar mindenáron eladni.

A tulajdonost jól ismerik a vásárhelyiek, kétlaki életet él

Az 1670 négyzetméteres telken található, kétszintes, 864 négyzetméter alapterületű hotelnek 21 szobája van, 60 főnek biztosított szállást. Belső napozóterasza és egy 7x3 méteres medencéje is van. Az ára pedig 600 millió forint.

A hotel tulajdonosa Santo Pellicano. Az olasz üzletembert jól ismerik a vásárhelyiek, még a rendszerváltozás előtt érkezett Magyarországra. Működtetett cukrászdát, vendéglátóhelyet és szállodát. Ma már kétlaki életet él. A hét egy részét Hódmezővásárhelyen, a másik felét Budapesten tölti. Ingatlanokkal foglalkozik és jégpályákat üzemeltet.

A covid világjárvány után döntöttem a bezárásról. Nem tudom, más hogy csinálta, de nekem nagyon nehéz volt munkaerőt találni, olyat, aki legalább két nyelven beszél, hisz ez egy szállodában még a takarító munkakörben dolgozók esetében is fontos. Azok, akik két nyelvet beszélnek, inkább elmennek külföldre, mert ott többet keresnek, még akkor is, ha csak tányért mosogatnak, mint amennyit egy vidéki szálloda ki tudna bérként gazdálkodni

– mondta Santo Pellicano. Ezért döntött a tulajdonos, hogy bezárja a hotelt.

Pelikán Hotel: Eladó, de nem mindenáron

Hogy mégis látni mozgást a szállodában, annak az az oka, hogy Santo Pellicano a feleségével a hét néhány napján a szállodában lakik, vagy a barátaik is ott vannak.

Annak ellenére, hogy zárva van a hotel, természetesen nem hagyom lepusztulni, hiszen a saját tulajdonom. Foglalkozom vele, a karbantartásokat elvégzem, fejlesztgetem, napelemeket szereltettem. Meghirdettem eladásra, 600 millió forint az ára. Ez nem budapesti, hanem vásárhelyi ár és alkuképes. Ha megveszik, jó, ha nem, az is, akkor marad az enyém

– mondta az üzletember.