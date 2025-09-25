Pénzmosás a neten: így csapott be egy férfit az ismeretlen munkáltató

A vádirat szerint 2023 márciusában a férfi egy ismeretlen személytől kapott internetes munkalehetőség során vállalta, hogy saját bankszámlájára érkező pénzeket továbbutal megbízójának.

A Szentesi Járási Ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat egy csongrádi férfi ellen. Illusztráció: MW

Pénzmosás

Az összeg közel három és fél millió forint volt, amely internetes csalás áldozataitól származott. A vádlott soha nem találkozott munkaadójával, szerződést nem írt alá, fizetést sem kapott. A Szentesi Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, a bűnösségről a Csongrádi Járásbíróság dönt majd. A hatóság felhívja a figyelmet: ismeretlen kérésére tisztázatlan eredetű összegeket kezelni vagy továbbutalni bűncselekménynek minősülhet.