szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

1 órája

Pénzmosás a neten: így csapott be egy férfit az ismeretlen munkáltató

Címkék#pénz#internetes csalások#vádirat

A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt egy csongrádi férfi ellen, aki pénzmosásban vett részt.

Delmagyar.hu

A vádirat szerint 2023 márciusában a férfi egy ismeretlen személytől kapott internetes munkalehetőség során vállalta, hogy saját bankszámlájára érkező pénzeket továbbutal megbízójának. 

pénzmosás
A Szentesi Járási Ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat egy csongrádi férfi ellen. Illusztráció: MW

Pénzmosás

Az összeg közel három és fél millió forint volt, amely internetes csalás áldozataitól származott. A vádlott soha nem találkozott munkaadójával, szerződést nem írt alá, fizetést sem kapott. A Szentesi Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, a bűnösségről a Csongrádi Járásbíróság dönt majd. A hatóság felhívja a figyelmet: ismeretlen kérésére tisztázatlan eredetű összegeket kezelni vagy továbbutalni bűncselekménynek minősülhet.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu