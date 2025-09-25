1 órája
Pénzmosás a neten: így csapott be egy férfit az ismeretlen munkáltató
A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt egy csongrádi férfi ellen, aki pénzmosásban vett részt.
A vádirat szerint 2023 márciusában a férfi egy ismeretlen személytől kapott internetes munkalehetőség során vállalta, hogy saját bankszámlájára érkező pénzeket továbbutal megbízójának.
Pénzmosás
Az összeg közel három és fél millió forint volt, amely internetes csalás áldozataitól származott. A vádlott soha nem találkozott munkaadójával, szerződést nem írt alá, fizetést sem kapott. A Szentesi Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, a bűnösségről a Csongrádi Járásbíróság dönt majd. A hatóság felhívja a figyelmet: ismeretlen kérésére tisztázatlan eredetű összegeket kezelni vagy továbbutalni bűncselekménynek minősülhet.
