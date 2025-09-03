szeptember 3., szerda

Csalás

3 órája

Több millió forintot emeltek le a számlájáról, ehhez csak egy alkalmazást kellett letöltenie

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#bankszámla#bűncselekmény#vád

Egy többszörösen büntetett előéletű nő ellen emelt vádat a Szegedi Járási Ügyészség, miután bankszámláján keresztül több millió forintnyi bűncselekményből származó pénz fordult meg. A pénzmosással vádolt nő ügyében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy többszörösen büntetett előéletű nő ellen, aki pénzmosásban vett részt.

pénzmosással összesen 8 millió forintot emeltek le a számlájáról
Pénzmosás: több millió forintot vontak le a sértett bankszámlájáról. Illusztráció: Shutterstock

Pénzmosás miatt emeltek vádat

A vádirat szerint ismeretlen elkövetők 2023 márciusában két sértettet is rávettek arra, hogy telefonjukra egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsenek. Ennek segítségével hozzáfértek a bankszámláikhoz, ahonnan mintegy 8 millió forintot utaltak a vádlott számlájára. A nő a bűncselekményből származó összegből közel 7 millió forintot készpénzben felvett.

Az ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat ellene, és amennyiben a vádlott beismeri tettét, illetve lemond a tárgyalásról, úgy 1 év 3 hónap börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.

 

