1 órája
Több millió forintot emeltek le a számlájáról, ehhez csak egy alkalmazást kellett letöltenie
Egy többszörösen büntetett előéletű nő ellen emelt vádat a Szegedi Járási Ügyészség, miután bankszámláján keresztül több millió forintnyi bűncselekményből származó pénz fordult meg. A pénzmosással vádolt nő ügyében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy többszörösen büntetett előéletű nő ellen, aki pénzmosásban vett részt.
Pénzmosás miatt emeltek vádat
A vádirat szerint ismeretlen elkövetők 2023 márciusában két sértettet is rávettek arra, hogy telefonjukra egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsenek. Ennek segítségével hozzáfértek a bankszámláikhoz, ahonnan mintegy 8 millió forintot utaltak a vádlott számlájára. A nő a bűncselekményből származó összegből közel 7 millió forintot készpénzben felvett.
Az ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat ellene, és amennyiben a vádlott beismeri tettét, illetve lemond a tárgyalásról, úgy 1 év 3 hónap börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.
Felborult kamion, bezáró bolt, ingyen lakások és lángoló padlás – ez történt ma
Hiába telepítették, csak ártanak, miattuk is egyre több a rolleres baleset Szegeden