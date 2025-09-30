Őrületbe kergetik a vevőket az új kasszák, még sürgetőbbé vált az elpakolás

A Hofer több üzletében két kártyaterminállal szerelték fel a pénztárakat. A cél egyszerű – gyorsabb fizetés, rövidebb sorok. A vásárlók reakciói azonban korántsem egységesek: míg egyesek üdvözlik a kényelmesebbnek szánt megoldást, mások számára inkább stresszforrás lett a bevásárlás.

Rengetegen panaszkodnak az új pénztárakra. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mi is az Hofer?

Az Aldi egy németországi sarki vegyesboltként indult. Az ebből kinövő Albrechts Discount elnevezést rövidítették le Aldinak. A vállalkozást 1960-ban kétfelé bontották. Karl Albrechts kapta a déli részeket. Ennek neve Aldi Süd, ide tartoznak a Magyarországi boltok is. Theo Albrechts kapta az északi részeket, ami Aldi Nord néven fut. Amikor terjeszkedtek Ausztriában, az Aldi Süd felvásárolta a Hofer osztrák áruházláncot, ami akkora már egy jól bejáratott név volt náluk. Mivel a vásárlók körében a Hofer egy kedvelt üzletlánc volt, és volt már egy Aldis nevű cég az országban, ezért az Aldi Süd boltjai Hofer néven kezdtek el működni. Az Aldi a mai napig ezt a nevet viseli Ausztriában és Szlovéniában.

Hogyan működnek az új pénztárak?

A rendszer lényege, hogy miközben az egyik vásárló még pakolja az áruit vagy fizet, a következő már el tudja indítani a tranzakciót. A Hofer szerint ezzel mindenki nyugodtabban intézheti a vásárlását, hiszen nem kell kapkodni.

A valóságban viszont sokan éppen az ellenkezőjét érzik. Egy karintiai influenszer, Laxobu a TikTokon mesélt arról, mennyire feszültté vált számára a dupla terminálos kassza. A videó alatt záporoznak a hozzászólások: többen azt írják, „tisztára stresszes” így vásárolni, sőt, van, aki emiatt már korábban is elkerülte a láncot. Az idősebb vásárlók helyzete is felmerült: nekik különösen nehéz lehet, hogy a futószalag közben már tovább pörög, miközben még pakolnának.

Mások viszont kifejezetten lelkesek. Egy felső-ausztriai vásárló például úgy érzi, így több ideje marad a csomagolásra. Van, aki szerint nem kellene túlreagálni a kérdést: a Hofer elsősorban az olcsó árakról szól, nem pedig a „vásárlási élményről”.

A diszkontlánc mindenesetre kitart az újítás mellett. Szerintük a dupla terminál rövidíti a várakozási időt, és összességében csökkenti a feszültséget a kasszánál. A vita azonban biztosan nem ér itt véget – a vásárlók eldöntik majd, beválik-e a gyorsító rendszer.