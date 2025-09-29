Elhunyt vármegyénk volt rendőrkapitánya

Piros Attila 2012 őszétől töltötte be a főkapitányi tisztséget Somogyban, előtte az ORFK hivatalvezetője volt, korábban pedig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára – írja a SONLINE. Ezt követően 2017-2018 között szolgált, mint Csongrád-Csanád vármegyei rendőrkapitány.

Elhunyt Piros Attila. Fotó: Facebook