Gyász
2 órája
Elhunyt vármegyénk volt rendőrkapitánya
Tudomásunkra jutott, miszerint Piros Attila rendőr dandártábornok elhunyt.
Piros Attila 2012 őszétől töltötte be a főkapitányi tisztséget Somogyban, előtte az ORFK hivatalvezetője volt, korábban pedig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára – írja a SONLINE. Ezt követően 2017-2018 között szolgált, mint Csongrád-Csanád vármegyei rendőrkapitány.
